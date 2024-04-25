Украине предрекли скорую потерю Очеретино: новости СВО на вечер 25 апреля

Фото: МО Украины

Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил об угрозе обрушения линии фронта на фоне событий в Очеретино. По его словам, опыт прошлых лет показывает, что если армия России закрепляется в каком-либо населенном пункте, то он рано или поздно переходит под полный контроль ВС РФ.

Он допустил, что в случае еще одного стремительного наступления есть высокая вероятность обрушения обороны ВСУ. Стариков добавил, что для Киева сейчас наблюдается опасная тенденция, поскольку изначально потерянные 100 метров превратились в несколько километров.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 25 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России закрепились на новых позициях в ДНР

Бойцы Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий улучшили свое положение на Донецком направлении, закрепившись на новых позициях между Красным (Ивановское) и Клещеевкой, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что ВС РФ смогли вытеснить ВСУ с позиций в данном районе. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

По словам Марочко, сейчас армия России не только продвигается вперед, беря под контроль новые рубежи, но и проводит перегруппировку для продолжения наступательной операции. Эксперт уточнил, что на окраине населенного пункта Часов Яр в ночь на 25 апреля было совершено несколько удачных атак, которые откинули ВСУ на более глубокие позиции.

Telegram-канал WarGonzo сообщил о взятии Вооруженными силами России основного опорного пункта украинских войск в Красногоровке в Донецкой Народной Республике. По его информации, он располагался на территории Красногоровского огнеупорного завода. Министерство обороны России также не комментировало эту информацию.

В Черкасской области повредили объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Черкасской области Украины, где ранее были слышны взрывы, сообщил глава областной администрации Игорь Табурец, не уточнив о каком объекте речь. По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, погибших нет. Как отметил Табурец, в регионе сработала система противовоздушной обороны.

В Сети появилось видео ракетного удара по военному эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области. Ракета прилетает по железнодорожному составу сверху, после чего происходит взрыв. Кадры сняты 19 апреля.

Фото: МО РФ

Бастрыкин заявил, что на Украине воюют свыше 3100 наемников из-за рубежа

На стороне украинской армии в боевых действиях сейчас участвуют свыше 3100 наемников из разных стран, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании в Мариуполе. Он уточнил, что 816 человек прибыли из США, 719 — из Канады, 694 и 712 бойцов — из Великобритании и Грузии соответственно.

Минимум 75 французских наемников погибли на Украине, были ранены или вернулись на родину с момента начала специальной военной операции ВС РФ, сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. По его словам, в этот список также входят двое «волонтеров».

Новый поток помощи от Запада направлен на повышение возможностей Украины усилить «дальние атаки внутри России», сообщил глава Вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин. По его словам, это должно помочь украинской армии вести боевые действия «гораздо более решительным образом».

Фото: МО Украины

Силы ПВО России за сутки сбили свыше 200 дронов

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего с начала СВО уничтожено 23 132 беспилотника, уточнили в ведомстве.

Группировка «Восток» нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, следует из сводки ведомства.

Бойцы группировки «Центр» улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три бронемашины, сообщили военные.

Фото: МО РФ

Киев усилил подразделения штурмовиков в Тернах

Киев усилил штурмовые отряды ВСУ в районе Тернов националистическими подразделениями, сообщил Марочко. По его словам, противник пытается стабилизировать ситуацию на Сватовско-Кременском участке фронта контратаками. Несмотря на возросшую в разы активность украинских войск в данном районе, прорыва обороны российских сил не допущено, отметил он.

Украинских призывников гонят из Европы на фронт

Власти Польши, Германии и Италии заявили о готовности депортировать на Украину мужчин призывного возраста. Варшава готова помогать Киеву в поиске военнообязанных украинцев на своей территории, сказал глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, форма поддержки в этом вопросе будет полностью зависеть от украинской стороны.

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