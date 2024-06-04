Украине предрекли разгром летом: новости СВО на вечер 4 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженным силам Украины уже летом грозит окончательный разгром, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что летняя кампания на всех направлениях в зоне спецоперации ВС России будет решающей. По мнению эксперта, вспомогательные направления при этом могут стать главными.

Как считает Дандыкин, действия России под Харьковом стали неожиданностью для Киева. Из-за этого, отметил он, ВСУ ослабили позиции на ряде участков, появилось еще больше прорех в обороне.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 4 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Что произошло за сутки в зоне СВО

Вооруженные силы России поразили живую силу и технику ВСУ в 112 районах, следует из сводки Минобороны РФ. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 400 военных. Центральная группировка войск улучшила положение и поразила формирования четырех бригад ВСУ, потери в рядах ВСУ составили до 370 человек.

Бойцы «Востока» за сутки заняли более выгодные рубежи, уничтожили до 130 солдат ВСУ. Группировка войск «Север» нанесла поражение пяти бригадам противника, отразила три контратаки, потери ВСУ составили до 105 военных. Бойцы «Юга» улучшили положение по переднему краю, ВСУ в зоне его ответственности потеряли более 470 военных.

Вооруженные силы России также сбили украинский штурмовик Су-25. Самолет был перехвачен в зоне ответственности группировки войск «Днепр». В ведомстве добавили, что бойцы российской армии нанесли поражение 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ на Запорожском направлении.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

В Британии заявили о приближении финальной фазы конфликта

Конфликт на Украине близится к финальной фазе, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс. По его словам, у ВСУ нет никаких шансов одержать в нем победу и лучшим исходом стали бы переговоры.

Профессор отметил, что украинская армия сможет продержаться «какое-то время только благодаря западной помощи». Однако при этом она продолжит нести «колоссальные потери и отступать по всей линии фронта», предупредил он.

Издание The Washington Post пишет, что идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину является блефом. Авторы отмечают, что предложение Макрона кажется амбициозным и рискованным, несмотря на то, что военных предлагается задействовать далеко от передовой. Таким образом французский лидер хочет создать «стратегическую двусмысленность» для Москвы, заставив российские власти гадать о возможных шагах Парижа с помощью этих инструкторов.

Запад нуждается в Украине для давления на Россию

Страны коллективного Запада нуждаются в «нацистской Украине», чтобы оказывать постоянное давление на Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Как объяснил дипломат, за счет этого западные государства хотят поддерживать угрозу на территориях, где русские люди обживались столетиями.

Украина может так и не стать страной — участницей НАТО, заявил президент США Джо Байден. Американский лидер пообещал продолжать поставки вооружения ВСУ даже при таком сценарии. По словам главы Белого дома, у Вашингтона с Украиной такие же отношения, как и с другими странами, которым он поставляет оружие.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Военкор указал на просчет НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс имеет дело с Россией, которая, в отличие от Запада, смогла оперативно усилить оборонную промышленность, заявил военкор Александр Коц. По его словам, в военном блоке начали осознавать, что «сели в муравейник» в противостоянии с РФ.

Военкор добавил, что западная промышленность после распада Советского Союза в немалой степени пришла в упадок. Для ее восстановления необходимы дешевые энергоресурсы России, считает Коц.

Эксперт Джефф Ламер в колонке для издания Defense News написал, что поставка дополнительных американских ЗРК Patriot не поможет противовоздушной обороне Киева исправить ситуацию, в которой оказалась Украина. Он отметил, что сейчас в распоряжении украинских властей есть лишь три батареи Patriot.

Украина перекинула «азовцев» на Сватовско-Кременское направление

Украинские власти перебросили на Сватовско-Кременское направление членов националистического формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, туда прибыли достаточно обученные подразделения.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Как утверждает Марочко, ВСУ пытаются «прощупать» линию обороны сил ВС РФ. Противник хочет найти в ней «слабые места» в попытке «сосредоточить основной удар».

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские силы отбросили подразделения ВСУ к северным окраинам населенного пункта Старомайорское в ДНР. По его словам, это вынудило противника начать перебрасывать туда подразделения и технику из Макаровки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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