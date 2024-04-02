«Украине нечем ответить»: экс-агент ЦРУ оценил положение ВСУ на фронте Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВС России выбивают ВСУ с позиций по всей линии фронта

Фото: МО Украины

Подразделения ВС России выбивают украинские силы с их позиций по всей линии боевого соприкосновения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, ВСУ нечем ответить на натиск российских сил из-за нехватки боеприпасов и личного состава.

По всей линии соприкосновения, которая простирается на несколько сотен километров с севера на юг Украины, российские силы идут вперед, а ВСУ идут назад. Именно так. И Украине нечем на это ответить, — сказал он.

Как отметил Джонсон, ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и живой силы. По его оценкам, потери украинской армии с прошлого года выросли вдвое.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом 19 марта заявил, что ВСУ покинули Авдеевку из-за дефицита снарядов, который привел к тяжелой ситуации на передовой. По словам украинского чиновника, войска не смогли защитить город.

В начале января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснял, что ВСУ из-за нехватки снарядов вынуждены чаще применять FPV-дроны. По его словам, многие украинские подразделения также испытывают нехватку боеприпасов, денег и военнослужащих, поскольку истощены летним контрнаступлением.