Украинцы массово сдаются в плен: новости СВО к вечеру 3 ноября Около 30 украинских военных сдались в плен российским войскам с 28 октября

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский военнопленный в Запорожской области

Почти 30 украинских военных добровольно сдались в плен российской армии в течение недели, заявили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, всего сдались 28 человек, из них 15 сложили оружие 1 ноября. Военнопленные признались, что захотели отказаться от ведения боя из-за решений командования ВСУ. Украинские командиры отправляли бойцов на «мясные штурмы».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 3 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия сорвала ротацию украинских войск под Макаровкой

Военнослужащие Вооруженных сил России сорвали ротацию украинских подразделений в районе населенного пункта Макаровка, расположенного на Южнодонецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, артиллеристы ВС РФ также не дали украинским снабженцам подвезти боеприпасы к позициям ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял две САУ «Гвоздика», буксируемые гаубицы FH-70, четыре минометных расчета и одну РСЗО «Град». Общие потери ВСУ в живой силе составили до 165 человек.

На Краснолиманском направлении российские войска нанесли удары по более чем 100 целям. В результате были поражены районы скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, дислоцированной в районе Серебрянского лесничества. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, а также шесть БМП и три автомобиля.

На Купянском направлении подразделения ВС РФ успешно отразили атаку штурмовых групп украинской армии. Командование ВСУ отправило в бой солдат и бронетехнику 57-й отдельной мотопехотной бригады, однако им не удалось добиться успеха. Противник потерял до 20 человек, РСЗО «Ураган», два 120-мм артиллерийских орудия «Молот», а также иностранные артиллерийские установки AS-90 и Krab.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

Министерство обороны РФ подвело итоги недели

В период с 28 октября по 3 ноября российские вооруженные силы нанесли 15 групповых ударов по украинским военным объектам. По данным Минобороны РФ, высокоточным оружием были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, места хранения военной техники, а также пункты временной дислокации военнослужащих украинской армии и иностранных наемников. В результате ударов также пострадала инфраструктура ВВС Украины. В частности, были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники.

Крупнейшие потери среди украинских солдат были зафиксированы на Донецком направлении. За прошедшую неделю противник потерял свыше 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, а также 19 орудий полевой артиллерии и четыре машины РСЗО. На Южнодонецком направлении были убиты или ранены 1110 украинских солдат, на Краснолиманском направлении — свыше 920.

Украинская армия теряет истребители и ракеты

Истребительная авиация ВКС России и средства ПВО уничтожили 10 самолетов Воздушных сил Украины в период с 29 октября по 3 ноября. Среди них пять МиГ-29, три Су-27, а также один штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет L-39.

Системами ПВО и РЭБ были перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и 51 снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Российская армия заняла опорные пункты ВСУ в районе Старомайорского

Военнослужащие ВС РФ заняли позиции подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старомайорское в ходе контратаки, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, обстановка на данном направлении улучшается в пользу российских сил.

Отмечается, что в ходе исследования занятых позиций были найдены военные документы. Предполагается, что украинские солдаты не успели уничтожить их во время боестолкновения.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Командование ВСУ меняет тактику ведения боя

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предложил перейти к позиционным действиям, заявил замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. По его словам, Залужный считает ошибочным следование «учебникам НАТО», так как такое решение не привело к нужному результату. Кроме того, Ходаковский считает, что Залужному выгодны позиционные действия, так как это подрывает положение президента страны Владимира Зеленского.

Замглавы Росгвардии отмечает, что интервью Залужного западным изданиям направлено на подготовку общественного мнения. Таким образом командующий ВСУ намерен переложить с себя ответственность за провал контрнаступления на страны Запада, которые «должны, но не могут обеспечить Украину всем необходимым».

Киев встревожен вниманием мира к ситуации на Ближнем Востоке

Внимание к Украине на фоне конфликта между Израилем и Палестиной стало ослабевать, что вызывает тревогу у Киева, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. По его словам, Украина видит в такой тенденции «очень негативный сигнал».

Марченко также согласился с заявлением премьер-министра Италии Джорджии Мелони об усталости Евросоюза от конфликта на Украине. При этом он отметил, что страны ЕС продолжают помогать Киеву.

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