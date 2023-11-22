Украина задумалась о компромиссе с Россией: новости СВО на вечер 22 ноября Депутат Рады Шевченко призвал власти Украины к компромиссу с Россией

Фото: МО Украины

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что правительству страны настала пора задуматься о достижении компромисса с Москвой. По его словам, власти могли бы проконсультироваться с разведкой, чтобы понять, на что готова пойти Россия. При этом он подчеркнул, что сейчас лучшее время для заключения соглашения.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 22 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска нанесли поражение украинскому спецназу

Артиллерия российской группы войск «Центр» нанесла удары по позициям штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, в ходе боевых действий противник потерял около 65 солдат и два автомобиля. Также российским солдатам удалось уничтожить 120-мм миномет с помощью дрона-камикадзе.

Фото: МО Украины

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады. Бои шли в районе населенного пункта Ленинское (ДНР). Отмечается, что противник потерял до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два бронетранспортера, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Интенсивные бои также ведутся и на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, командование ВСУ бросило в атаку штурмовиков 127-й бригады территориальной обороны, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 человек, две бронированные машины и два автомобиля.

Российская авиация наносит удары по украинским ЗРК

Оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил России уничтожила склад авиационных средств поражения, принадлежащий ВСУ. В Минобороны также отметили, что российские летчики успешно поразили зенитный ракетный комплекс С-300 и нанесли удары по скоплениям живой силы противника в 127 районах зоны проведения специальной военной операции.

В то же время украинская авиация несет потери. В оборонном ведомстве РФ подчеркивают, что за последние сутки российские системы ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Он был замечен в районе населенного пункта Воздвиженка (ДНР).

Всего с момента начала специальной военной операции украинская армия потеряла 537 самолетов и 254 вертолета. Также было уничтожено около 9000 беспилотников и 442 зенитных ракетных комплекса.

Армия России отразила атаки штурмовых подразделений ВСУ в Запорожье

Подразделения Вооруженных сил России успешно отразили новые атаки украинской армии на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По его данным, ВСУ отправляли малые группы бойцов для нанесения ударов по российским позициям на рубеже Работино — Вербовое. Однако ни одна попытка атаки не увенчалась успехом.

Источники канала отмечают, что в ходе боев на данном направлении противник понес тяжелые потери. Это вынудило украинские подразделения отступить. Несмотря на поражение, командование армии Украины продолжает подтягивать резервы на Запорожское направление. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Великобританию уличили в поставке морских дронов украинской армии

Великобритания является основным поставщиком морских беспилотных катеров для Вооруженных сил Украины, заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, в список поставщиков также входят и другие страны НАТО, однако Лондон остается ключевым партнером Киева в этом вопросе.

Липовой также отметил, что украинской армии удалось сформировать постоянный запас таких кораблей. На это указывает частота их запусков для нанесения ударов по российским объектам. Генерал-майор утверждает, что их доставляют из Европы в Одессу, где катера снабжают взрывчаткой и запускают по заданным координатам.

Украинским войскам грозит новая «Азовсталь» в Авдеевке

Командование Вооруженных сил Украины может оказаться в тяжелой ситуации в Авдеевке, сравнимой с ситуацией на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, заявил военный корреспондент Андрей Коц. По его мнению, населенный пункт может оказаться в полном окружении.

Журналист подчеркнул, что в настоящее время перед российскими войсками стоит задача отрезать подразделения ВСУ от линии снабжения. Для этого ВС РФ необходимо выйти к городу Бердичеву, а также к населенным пунктам Опытное, Водяное, Северное и Тоненькое. Таким образом украинская армия будет взята в кольцо.

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