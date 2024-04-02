Украина выдохлась и не готова воевать: новости СВО на вечер 2 апреля

Фото: МО Украины

Украина столкнулась с неготовностью населения воевать в ВСУ, заявил глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. По его словам, отправиться на фронт не готовы более 90% украинцев. Тем временем зарубежные эксперты указывают на проблемы в войсках. Так, армия испытывает острую нехватку боеприпасов и живой силы.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 2 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Почему украинцы не хотят воевать?

О неготовности жителей Украины вступать в ВСУ Паниотто сообщил изданию «Украинская правда». По его словам, людей, готовых брать в руки оружие, примерно 8% по отношению ко всем категориям.

«Часть из них может сказать о готовности, но реально этого может не происходить», — пояснил Паниотто.

При этом он отметил, что большое количество граждан согласны перечислять деньги или заниматься волонтерской деятельностью.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Повседневная жизнь в Харькове

Что западные эксперты говорят о положении ВСУ?

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что подразделения ВС России выбивают украинские силы с их позиций по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, ВСУ нечем ответить на натиск российских сил из-за нехватки боеприпасов и личного состава.

На эту проблему также обратил внимание военный аналитик Александр Меркурис. Он связал возросшие в три раза с начала 2024 года потери ВСУ с острой нехваткой боеприпасов для артиллерии. Эксперт также заявил, что сейчас на поле боя украинских военных погибает больше, чем в битве за Артемовск в прошлом году.

Тем временем обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт заявила, что украинская армия не в силах справиться с ударами российских планирующих авиабомб. Эксперт предположила, что это оружие станет ключевым в ходе российского весеннего наступления, которое, по ее оценкам, состоится в конце мая или июне. Минобороны России эту информацию пока не прокомментировало.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Украина защищается от атак России?

Киев практически завершил строительство оборонительных укреплений на Купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, позиции дооборудуют личный состав инженерных подразделений и гражданские.

Марочко добавил, что вокруг Харькова также создается буферная зона безопасности, огораживающая город от пророссийски настроенных граждан. По его словам, в ряд населенных пунктов области прибывают представители военизированных радикальных движений. Небольшими группами они размещаются в разных местах, в большей степени домах и квартирах мирных граждан.

Экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков объяснил, что опасность тактики ВС РФ в зоне СВО заключается в том, что российские подразделения ударами по энергетической инфраструктуре Украины лишают ВСУ военных резервов. По его словам, из-за таких атак из строя выходят средства доставки подкрепления на фронт, в первую очередь страдают железные дороги.

Как развивается война дронов России и Украины?

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Украина согласовывает удары по объектам инфраструктуры в России с союзниками. Речь идет об ударах с применением БПЛА. Точность беспилотников собеседники телеканала объяснили использованием спутниковых данных и искусственного интеллекта.

Тем временем телеканал WION сообщил, что новая модифицированная версия российского беспилотника «Джокер-10» сыграет решающую роль в конфликте с Украиной. По его данным, дрон уже применяется Россией в зоне СВО. Также стало известно, что операторы БПЛА Южной группировки войск сделали ротацию сил противника на Донецком направлении практически невозможной — они взяли под контроль воздушное пространство над украинскими позициями.

Фото: МО РФ

Как объяснил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, из-за широкого применения БПЛА на фронте России нужны охотники — вооруженные пулеметами группы, которые противодействуют дронам ВСУ. Эксперт уточнил, что изначально такие резервы формировали в хаотичном порядке. Сейчас же Вооруженные силы России перешли к организованной системе.

Что Шойгу рассказал об успехах России в зоне СВО?

ВС России за март взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, к ним относятся расположенные в ДНР села Красное, Тоненькое, Орловка и Невельское, а также поселок Мирное в Запорожской области.

«Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное», — сказал Шойгу.

Как подчеркнул министр, с начала 2024 года российская армия установила контроль над 403 квадратными километрами территории в новых регионах РФ. Шойгу добавил, что боевой потенциал ВСУ продолжает снижаться. По его словам, с января украинские войска потеряли более 80 тысяч бойцов.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

В России стартовал весенний призыв. Отправят ли срочников на фронт?

Шойгу пообещал, что призывники не будут привлекаться к участию в СВО. Глава Минобороны добавил, что военнослужащие, у которых истек срок службы, должны быть своевременно уволены.

«Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут», — заявил Шойгу.

Говоря о военных, у которых истек срок службы, министр обороны отметил необходимость своевременной организации их отправки к месту жительства, а также проведения процедуры увольнения. Шойгу обратил особое внимание должностных лиц на этот момент.

Какую судьбу предрекли Зеленскому на Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая станет самозванцем, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Он объяснил, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий главы государства распространяется строго на пять лет. Его продление в случае введения военного положения относится исключительно к Верховной раде, подчеркнул он.

«Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями. А какие последствия? А последствия очень простые — ни один из изданных им нормативно-правовых актов не будет иметь законной силы», — написал он.

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Ранее стало известно, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности продления его президентского срока. При этом отмечалось, что у администрации украинского лидера нет уверенности в получении быстрого и нужного для президента решения.

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