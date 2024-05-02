Украина собралась взорвать Крымский мост 9 мая. Что будет делать Россия?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Атака на Крымский мост в представлении ИИ

На Украине намекнули на готовящуюся атаку на Крымский мост, которая может произойти 9 мая — в День Победы. Как ответит Россия на возможный удар по Крымскому мосту, каким образом российская армия готовится отражать атаки на переправу?

Что известно о возможном ударе ВСУ по Крымскому мосту

В конце апреля экс-глава МИД Литвы, действующий посол республики в Швеции Линас Линкявичюс в Twitter (X) намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Он опубликовал в соцсети коллаж с изображением переправы и фотографией пуска ракеты, подписав пост: «Если у кого-то не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

Позднее постпред Украины при ООН Сергей Кислица также представил в Twitter (X) коллаж, в который включил Крымский мост, намекнув на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год.

В перечень постпред также добавил аврочные мосты, консольные мосты, вантовые мосты, подвесные мосты и связанные арочные мосты. Однако Кислица озаглавил Керченскую переправу пустой картинкой.

С помощью чего Киев может атаковать Крымский мост

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированном ударе украинских войск по Крыму баллистическими ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля.

«По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично. По предварительным данным, <...> для удара по мирному полуострову [применили] несколько баллистических ракет ATACMS», — написал он в своем Telegram-канале.

Позднее Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили шесть ракет ATACMS, запущенных украинской армией. При этом ведомство не подтверждало сведения об ударе по Крыму.

Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил мнение, что ВСУ могут снова попытаться ударить по территории Крыма ракетами ATACMS. По его словам, в ночь на 30 апреля по полуострову было выпущено 12 таких снарядов, они были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

«Противник атаковал Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Их цель — аэродромы. Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России возможны новые попытки атаковать полуостров», — считает Ивлев.

Депутат добавил, что украинские войска пытаются пробить щит ПВО в Крыму. Он предположил, что за счет этого ВСУ хотят нанести удары по стратегически важным объектам. Ивлев подчеркнул, что для России важно сорвать эти планы.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru предположил, что ВСУ совершают атаки малым количеством ракет ATACMS, чтобы прощупать российскую оборону. Он напомнил, что Киев никогда не скрывал желания нанести удар по стратегическим объектам в регионе, а текущие атаки — это лишь «тренировка по уничтожению целей» для ВС РФ.

«Украинские руководители постоянно твердят, что их главная цель — российский Крымский мост. ВСУ сейчас, предположу, ведут разведку боем, прощупывают ПВО РФ. Киев не скрывает желания нанести удар по стратегическим объектам на полуострове. Не исключу, что данные атаки, в том числе относительно малым числом крылатых ракет ATACMS, являются попыткой ВСУ найти слабые места в ПВО ВС РФ», — заявил Липовой.

Спикер не исключил, что ВСУ попытаются ударить по Крыму со всех возможных сторон 7 и 9 мая. По его словам, украинская армия может бить разнокалиберными ракетами, беспилотниками и дронами в попытке подобраться к Крымскому мосту.

«Также не исключу, что ВСУ применят массу обманных целей, так называемых пустышек, имитирующих настоящую ракету. Скорее всего, они хотят сначала попытаться вскрыть позиции российской ПВО. Но у них это не получится», — добавил генерал-майор.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как Россия будет отражать атаки на Крымский мост

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что в результате ударов российских сил по объектам ВСУ в Одессе 1 мая был уничтожен крупный пункт сборки и подготовки безэкипажных катеров. По его словам, таким образом ВС РФ принимают все необходимые меры для защиты Крымского моста.

«Судя по сообщениям в Сети, недавно в Одессе был нанесен удар по пункту сборки и подготовки безэкипажных катеров. Скорее всего, врезали ракетами с кассетной боевой частью. Крайне результативный удар получился», — объяснил Суконкин.

Военный эксперт уточнил, что российские системы противовоздушной обороны сегодня наращивают по максимуму. Это необходимо для отражения таких ракет, как Taurus, ATACMS и Storm Shadow, добавил он.

«А какие именно, можно только догадываться. И С-300, и С-400, и С-500, и „Панцири“. Плюс, что бы ни случилось, любой объект можно восстановить в кратчайшие сроки, любой комплекс ПВО можно отремонтировать, заменить на новый. Поэтому Крымский мост под надежной защитой», — заключил Суконкин.

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press С-400

Как Россия может ответить на удары по Крымскому мосту

Представитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить политический режим на Украине после шуток о возможных атаках на Крымский мост. Он подчеркнул серьезность ситуации, осуждая украинское руководство за подобные провокации.

«Украинский недодипломат [Кислица] намекает на новые атаки по Крымскому мосту, и ему, очевидно, это представляется смешным, хотя, напомню, во время предыдущих нападений гибли только мирные туристы. Это кровавый и деструктивный режим, который скалится, когда видит смерти людей, и чем они массовее, тем больше это его веселит. Поэтому и нужно его уничтожить, вбить все эти шуточки в смеющийся рот», — высказался Журавлев.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что любая попытка агрессии «воздастся сторицей» Киеву.

«Киев продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть. <...> Мы допускаем провокации <...> в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей», — указал он.

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