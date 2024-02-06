На Украине продлили всеобщую мобилизацию: новости СВО на вечер 6 февраля

Фото: МО Украины

Депутаты Верховной рады приняли ряд законопроектов, продлевающих всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине до 13 мая. По словам парламентария Ярослава Железняка, автором инициативы выступил президент страны Владимир Зеленский. Законопроекты были внесены на рассмотрение Рады 5 февраля и вызвали недовольство у ряда украинских политиков. В частности, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала инициативу Зеленского «планом по ликвидации нации».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 6 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские солдаты отразили шесть атак ВСУ под Купянском

Бойцы Западной группировки российских войск успешно отразили шесть штурмовых атак противника на Купянском направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки ВСУ потеряли до 35 солдат и два автомобиля на данном направлении.

На Краснолиманском направлении российская армия улучшила свое положение, а также отразила две штурмовые атаки ВСУ. Кроме того, артиллеристы и ракетчики нанесли удары по позициям украинской армии в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка. Потери противника составили до 240 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены три бронемашины, четыре автомобиля и САУ «Акация».

Украинская армия понесла крупнейшие потери за сутки на Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в личном составе оцениваются в 290 человек. Также были уничтожены две боевые машины пехоты, три автомобиля, американская артсистема М777, гаубица «Мста-Б» и радиолокационная станция AN/TPQ-50.

Фото: МО РФ

Армия России объявила «охоту» на операторов БПЛА

Бойцы армии России активно «охотятся» на украинских операторов БПЛА на Херсонском направлении, сообщает Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на источники. По данным канала, российская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по позициям ВСУ на данном участке фронта. Это помогло выбить украинские подразделения с укреплений в районе Работино, отмечает канал. В Минобороны не комментировали это сообщение.

Источники WarGonzo утверждают, что на Херсонско-Крымском направлении российская армия атакует позиции ВСУ в районе Крынок, однако особого продвижения не наблюдается. Украинская артиллерия обстреливает позиции ВС РФ близ Голой Пристани и Казачьих Лагерей. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.

Российские бойцы сменили тактику под Авдеевкой

Вооруженные силы России разрезают группировку ВСУ в Авдеевке на две части, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, это отчетливо видно по военным картам, на которых отмечены занятые российскими войсками территории. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Источники канала отмечают, что военным России удалось пройти железнодорожный мост. В настоящее время они двигаются по улицам Сапронова и Леси Украинки. Если подразделениям ВС РФ удастся довести маневр до конца, линия обороны ВСУ в городе ослабнет и разделится на два не зависимых друг от друга участка, сообщает «Военная хроника».

Источники Telegram-канала WarGonzo утверждают, что российским войскам удалось совершить тактический прорыв на северо-восточных окраинах Авдеевки. На юго-восточных окраинах ведутся тяжелые бои. Попытки продвинуться в районе населенного пункта Степное не принесли значительного успеха, отмечает канал. В Минобороны России не комментировали это сообщение.

Украинская армия терпит поражение на Харьковском направлении

Армия Украины оказалась в крайне тяжелом положении на Харьковском направлении, заявил военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Он подчеркнул, что в настоящий момент российские вооруженные силы удерживают стратегическую и тактическую инициативу на всем участке фронта.

По мнению Кошкина, неудачи ВСУ на данном направлении обусловлены логистическими проблемами. Он отметил, что солдаты украинской армии испытывают нехватку боеприпасов. Кроме того, им не удается выполнить поставленные задачи из-за низкого уровня военной подготовки и отсутствия мотивации, подытожил эксперт.

Источники Telegram-канала «Два майора» отмечают, что украинская армия находится в ожидании масштабных наступательных действий со стороны ВС РФ. Солдаты возводят новые укрепления, а командование ВСУ ужесточает правила пребывания в прифронтовой зоне. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: МО Украины

Генерал-майор заявил об угрозе нападения на Крымский мост

Вооруженные силы Украины в 2024 году вновь попытаются нанести удары по Крымскому мосту, заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинские войска могут использовать разные методы для нанесения урона транспортной переправе. В частности, они могут запустить британские крылатые ракеты Storm Shadow в направлении Крымского моста.

Липовой отметил, что для Украины Крымский мост является «костью в горле», поэтому Киев пытается всеми силами нанести ему ущерб. Помимо применения британских ракет, ВСУ также могут отправить к мосту диверсионную группу. Кроме того, украинская армия продолжит нападать на переправу, применяя беспилотники и морские дроны, добавил Липовой.

Украина может попасть под контроль американских корпораций

Крупные американские корпорации могут полностью завладеть Украиной в обозримом будущем, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо. Он заявил, что Киев оказался в крайне тяжелом положении, к которому его подтолкнула западная помощь.

Хо отметил, что будущее Украины представляется ему ужасным. Это обусловлено тем, что правительству страны придется долго расплачиваться за поддержку, которую ей оказал Запад. При этом руководство западных держав совершенно не интересуется дальнейшей судьбой украинского государства, считает он.

Финансовый аналитик Михаил Беляев подчеркнул, что в Германии, считающейся «локомотивом» европейской экономики, складывается тяжелая ситуация. Эксперт отметил, что страна «проседает» сразу в нескольких отраслях производства, что вызывает проблемы не только экономического, но и социального характера.

Читайте также:

«РВ» опубликовал кадры схватки российского бойца с ВСУ в зоне спецоперации

ВСУ ударили по пекарне и АЗС в Бутово

Подрыв американской БМП Bradley на мине в Авдеевке попал на видео