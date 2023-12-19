Украина призовет на фронт женщин и детей: что пишут военкоры 19 декабря WarGonzo: на Украине готовят общественность к женской мобилизации

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Успехи ВС РФ в районе Торского выступа, слухи про отравление жены главы ГУР Кирилла Буданова, мобилизация женщин и детей на Украине, атака ВСУ на российские города — военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают события и новости в зоне СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Евгений Поддубный рассказал о потерях ВСУ в районе Торского выступа

«Давно не было новостей из района Торского выступа. А между тем на севере зоны СВО наша группировка успешно бьет врага. Разведчики 24 ОБСпН при взаимодействии с подразделениями 20-й армии уничтожают и выводят из строя технику ВСУ у Терн. В очередной раз наблюдаем высокую эффективность ударных дронов против дорогостоящей и сложной техники. Кроме того, наличие объективного контроля делает процесс уничтожения личного состава и техники врага прозрачным. Нолик приписать не получится. И это дисциплинирует командиров всех уровней. Кстати, это только сутки работы одного отряда, вы представляете масштабы потерь у противника на всем фронте? Колоссальные», — отметил журналист.

По мнению Поддубного, именно эти колоссальные потери стали причиной того, что Запад начал осознавать отсутствие перспектив у властей Украины.

«Тяжелая и успешная работа на передке влияет на все процессы. Даже очень далекие. Слава гвардейцам», — добавил он.

Юрий Котенок прокомментировал информацию о состоянии жены Кирилла Буданова

«Ряд украинских ресурсов сообщают, что жена главы ГУР Кирилла Буданова находится в крайне тяжелом состоянии после отравления тяжелыми металлами. У Марианны Будановой якобы повреждены внутренние органы, она не может вставать, а ее лечением занимаются иностранные специалисты. Все это очень интересно, вот только в роли „инсайдеров“ выступают в том числе те каналы и паблики, которые до этого активно разгоняли гибель самого Буданова и тяжелую кому Валерия Залужного», — отметил военкор.

Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова

WarGonzo: «На Украине подготавливают общество к женской мобилизации»

«В украинском инфополе и средствах массовой информации (а точнее, дезинформации и пропаганды) активно муссируется тема призыва на войну женщин. Украинское общество явно к этому готовят. Еще перед началом СВО в октябре 2021 года Минобороны Украины родило приказ, обязавший украинок с профессиями, смежными с военными, в обязательном порядке встать на воинский учет. Исполнение этого приказа отложили до 01.10.2023. И теперь в Раде готовятся поправки к закону о мобилизации, где женщин-медиков обяжут идти фронт. Жинкам других профессий предлагается это сделать по желанию. Отправка украинок непосредственно на боевую работу пока что добровольная, но там, глядишь, будут отправлять и принудительно. По инету гоняются ролики о том, как классно всей семьей идти в армию. Некоторые депутаты Рады и украинские военные чиновники уже заявили о необходимости женской мобилизации, потому что мужская уже пробуксовывает», — отметил источник.

Авторы канала считают, что воевать ни мужчины, ни женщины в Украине не горят желанием.

«По опросу в соцсетях, который провела депутатка Рады Безуглая, 74% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. На вопрос же к слабому полу, готовы ли они сменить мужчин на фронте, 77% украинок ответили однозначно нет. Что дальше? Следующих будут призывать детей и подростков, наверное. Пенсионеров. Молох украинского неонацизма всеяден, он готов принести себе в жертву все население Украины. Только тогда встает вопрос, кого тогда будет защищать украинская армия», — добавил WarGonzo.

«Рыбарь» рассказал, как ВСУ сегодня пытались атаковать территорию России

«Украинские формирования предприняли очередную попытку атаки беспилотниками по тыловым объектам России. Последний подобный налет произошел в середине прошлой недели, тогда было уничтожено как минимум девять дронов над Калужской и Московской областями. В Брянской области ВСУ попытались нанести удар тремя беспилотниками по административному центру субъекта. Все цели были выявлены и уничтожены расчетами ПВО. По информации местных властей, пострадавших и разрушений нет. Еще один беспилотник был сбит в небе над Козельским районом Калужской области, где дислоцирована 28-я гвардейская ракетная Краснознамённая дивизия. Пострадавших и повреждений нет, однако международный аэропорт Калуга временно остановил прием и выпуск воздушных судов», — отметил источник.

Авторы канала сообщили, что последнему беспилотнику удалось проникнуть на территорию Московской области: российские зенитчики перехватили его над Одинцовским городским округом.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский временно был введен план „Ковер“. На текущий момент столичные аэропорты возобновили работу в штатном режиме», — добавил «Рыбарь».

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