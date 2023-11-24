Украина признала провал контрнаступления: новости СВО на вечер 24 ноября Экс-замминистра обороны Маляр заявила о провале контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что вооруженные силы страны перешли из наступления в оборону. По ее словам, российские войска используют тактику истощения, растягиваясь по всей линии фронта. Маляр подчеркнула, что время популярных решений на Украине прошло, поэтому стране необходима еще более масштабная мобилизация.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 24 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские войска несут тяжелые потери на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины потеряли до 280 военнослужащих в ходе боев на Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, армии РФ удалось отбить две атаки противника из 5-й штурмовой бригады ВСУ. Украинские военные попытались нанести удар по российским позициям в районе Клещеевки, однако им не удалось выполнить поставленную задачу.

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, армия РФ ударила по позициям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расположившейся в районе Новомихайловки, а также по 102-й бригаде территориальной обороны. Противник потерял до 140 человек убитыми и ранеными, четыре автомобиля, а также три бронетранспортера.

В районе Артемовска военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили несколько групп пехоты ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что российские бойцы применили FPV-дроны, управляемые операторами в режиме «от первого лица». Несмотря на то что противник был защищен траншеями, цель была поражена.

За последнюю неделю Вооруженные силы РФ нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по аэродромной структуре ВСУ. Кроме того, были поражены пункты размещения нацформирований «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также иностранного легиона.

Фото: МО Украины

Российская армия сжигает бронетехнику ВСУ

Подразделения Вооруженных сил России уничтожили несколько образцов иностранной военной техники, переданной Украине западными партнерами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки украинская армия лишилась 155-мм орудия M109 Paladin (США), самоходной артиллерийской установки Krab (Польша) и французской артустановки CAESAR.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись уничтожения украинской САУ М-109. По его словам, цель была поражена с помощью беспилотника-камикадзе «Ланцет». Это 49-я САУ данного образца, уничтоженная за последнее время.

Специальная военная операция приближается к решающей фазе

Грядущая зима может решить весь ход специальной военной операции, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаутдинов. По его словам, в настоящее время у Украины нет возможности отказаться от сопротивления России, так как «сзади сидит хозяин» в лице европейских держав. Однако с приближением весны Киев все больше будет склоняться к переговорам, считает он.

Алаутдинов подчеркивает, что суть диалога между Украиной и Россией будет заключаться в обсуждении порядка капитуляции ВСУ. При этом российская сторона, вероятнее всего, не будет соглашаться на условия украинцев, считает он.

Украинские войска оказались не приспособлены к ведению боевых действий зимой, заявил подполковник Народной милиции ДНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, из-за холодов и проблем со снабжением в ВСУ выросли санитарные потери. Больных доставляют в больницы Чугуева и Харькова. Попавшие в госпиталь военные жалуются не только на холода, но и на качество униформы, добавил он.

Киев раскрыл сумму расходов на закупку боеприпасов и ракет в 2024 году

Правительство Украины намерено потратить 175 млрд гривен ($5 млрд) на закупку ракетных вооружений и боеприпасов, заявил заместитель министра обороны республики Юрий Джигир. По его словам, ракеты и боеприпасы — главный приоритет оборонного бюджета страны.

В бюджет также заложены расходы на закупку новой военной техники. Власти страны планируют потратить на это около 80 млрд гривен ($2,2 млрд). Также одним из основных приоритетов станут расходы на ремонт поврежденной бронетехники и закупка запасных частей. Предполагается, что украинские компании получат около 190 млн гривен.

Власти Украины подготовят «армию роботов»

Министерство цифровой трансформации Украины готовит к запуску два проекта, получивших названия «Армия роботов» и «Армия РЭБ», заявил глава ведомства Михаил Федоров. По его словам, при их реализации Киев будет опираться на идеологию открытого рынка и привлечет к работе предпринимателей, уже создававших продукцию для армии.

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