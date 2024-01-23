Украина претендует на шесть регионов России: Зеленский это серьезно?

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что издал указ «Об исторически населенных украинцами территориях России». О подробностях такого судьбоносного документа он особо не стал распространяться. Но уже известно, что речь идет о разработке в будущем плана «по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе и на исторически населенных ими землях». А вот самое примечательное, что к таким землям с ходу отнесены Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Что значит исторически населенные

Известно, что местные историки отнесли к украинцам («древним украм») всех великих мировых деятелей, начиная с Адама и Евы и заканчивая Иисусом Христом, Александром Македонским, Чингисханом. Список «хероев» самого древнего народа на Земле бесконечен. А раз так, то полмира заселено украинцами... И стоило ли тогда размениваться на несколько российских территорий? Но если покинуть мир фантазий украинских лидеров, то становится ясно, что Зеленский сам загоняет себя в рискованную идеологическую ловушку.

Ведь в Москве и так постоянно говорят, что русские и украинцы — фактически один народ. Просто в рамках крупного этноса сформировалось несколько субэтносов. Даже в советские времена бесконечного заполнения анкет переселившиеся в РСФСР украинцы начинали идентифицировать себя как русских, а отправившиеся в УССР русские с течением времени воспринимали себя украинцами.

Этим и объясняется расхождение в графе «Национальность» в документах того же Леонида Брежнева и многих других известных деятелей. Поэтому толкователям этнографической новации Зеленского придется крайне непросто отделить русских Белгородчины от местных «щирых украинцев». Все в быту используют южнорусский говор, традиционно носили вышитые платья и рубахи, на огородах выращивали баклажаны, как на Полтавщине. Как говорится, найдите десять отличий.

История Зеленскому не указ

Конечно, Зеленский решил польстить своему ядерному электорату. Задолго до Майдана и нашей СВО деятели типа Корчинского открыто говорили о территориальных претензиях к России. Особенно не давала им покоя Кубань, которую они собирались вернуть.

Апеллировали они к одной детали: при Екатерине Второй туда, на Тамань и дальше была переселена часть запорожских сечевиков. Поскольку после освоения земель Новороссии та самая Запорожская Сечь оказалась как бы внутри новых мирных территорий и свое оборонное предназначение утратила. Правда, казаки не любили ассоциировать себя с мужиками, а потому и для их далеких потомков забота Зеленского что-то вроде болезненных фантазий.

В остальном и земли Херсонщины, и Белгородчины, и Орловщины, и даже родной для Зеленского Днепропетровщины — это плод последовательного наступления России начиная с ХVI века на так называемое Дикое поле. Огромные плодородные территории, обживать которые не было никакой возможности из-за постоянных набегов кочевников. Шли наши предки вперед десятилетиями, ставили опорные крепости. А после нескольких побед над армиями Оттоманской империи эти территории окончательно вошли в состав Российской империи. И какие там проживали исторически украинцы, известно, видимо, только нынешним киевским властям.

Двойные стандарты Зеленского

А если Зеленский действительно решил культурно поддержать украинцев в южных регионах России? Вот только такие акции обычно предпринимаются на основе взаимности. А на нынешней Украине русские, которых до развала Советского Союза официально в республике было более десяти миллионов, вдруг как бы испарились. Их даже не включали в список проживающих на Украине национальных меньшинств. Известны все иезуитские запреты на использование русского языка, попытки отмены русской культуры, тотальный снос памятников, отражающих общую историю.

И как после такого культурного геноцида пан президент собирается поддерживать «исторически проживающих украинцев»? Кстати, не лучше судьбы на Украине и у закарпатских венгров, камня преткновения в отношениях Киева и Будапешта. Однако на все вопросы о венграх в Киеве обычно реагируют буйными истериками.

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