Армию России усилят новейшей гаубицей: новости СВО на вечер 27 декабря Экс-агент ЦРУ Макговерн заявил о планах США передать Украине ядерную бомбу

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Гаубица «Коалиция»

Правительство США может передать Украине небольшую ядерную бомбу, предварительно организовав провокацию против России, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, операция под ложным флагом будет направлена на оправдание такого шага в глазах американской общественности. Аналитик убежден, что президент Украины Владимир Зеленский посещал США именно ради обсуждения этой темы.

Эксперт считает, что украинский лидер поднимал данный вопрос на переговорах с представителями «партии войны» в Вашингтоне. По мнению Макговерна, в конечном счете жители США не станут возражать против такого шага, поскольку американские СМИ «промыли мозги» населению.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 27 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Военкор назвал следующую возможную цель армии России

Военный корреспондент Александр Сладков выразил мнение, что одним из наиболее перспективных направлений для дальнейшего продвижения Вооруженных сил России в Донбассе является Кураховское. Он считает, что взятие Курахово под контроль ВС РФ позволит окружить Угледарскую и Временскую группировки ВСУ. Военкор также отметил, что пока не наблюдает «дефицита возможностей» противника.

Член парламента Франции Каролин Коломбье сообщила в письме к главе Минобороны страны Себастьяну Лекорню, что переданные ВСУ самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar имеют ряд уязвимостей. Она сделала этот вывод на основе результатов использования орудия в конфликте на Украине.

Фото: МО РФ

Российских бойцов вооружат новейшей гаубицей «Коалиция» в зоне СВО

Первая опытно-промышленная партия новейшей российской гаубицы «Коалиция» появится в зоне специальной военной операции на Украине в конце декабря 2023 года, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, она обеспечит существенное преимущество над аналогичным оружием НАТО по дальности стрельбы. Испытания завершены, уже развернуто серийное производство гаубицы.

Военный обозреватель Питер Сучиу написал, что удары российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» практически ничего не оставляют от целей противника. Он отметил, что это вооружение применяется на Украине против подразделений ВСУ, использующих строения в качестве укрытия.

Иностранные наемники ВСУ покидают Украину

Численность западных наемников, действующих на стороне ВСУ, стремительно сокращается, сообщает сербская газета «Политика». По данным издания, они покидают территорию страны из-за отсутствия выплат. При этом киевские власти пытаются объяснить задержки сокращением финансирования со стороны США и ряда других держав, что не устраивает военных, отмечает издание.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что оборонявшие Марьинку подразделения ВСУ отступили в соседнее Курахово. Украинцы эвакуируют оттуда архивы ведомств. По его словам, это «отступление, похожее на бегство».

Ситуация на восточном фронте остается для украинской армии сложной, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, военные испытывают трудности по меньшей мере на четырех направлениях в зоне СВО. Он отметил, что российская армия нарастила применение боевой техники и дронов-камикадзе, а также активно наносит артудары.

Фото: МО Украины

Генерал ВСУ рассказал о наступлении ВС России по всему фронту

Вооруженные силы РФ активизировали наступление на всей линии фронта, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский. Он предположил, что российская армия намерена взять под контроль Авдеевку до конца текущего года.

Подразделения ВС России взяли под контроль опорный пункт армии Украины на Донецком направлении, который имеет высокую стратегическую важность, сообщает РИА Новости. Кроме того, российским солдатам удалось захватить крупный арсенал, в котором хранились западные образцы вооружения. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

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