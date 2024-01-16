Украина перешла в активную оборону: новости СВО на вечер 16 января Сырский: армия Украины перешла от наступления к активной обороне

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сменили тактику на восточном фланге в пользу «активной обороны», заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, украинская и российская стороны в целом снизили интенсивность боевых действий на данном участке фронта. Привлечение больших подразделений к наступлению же стало редкостью, отмечает он. Вместе с тем он подчеркнул, что ВСУ страдают от нехватки боеприпасов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 16 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла два «Леопарда» под Купянском

Вооруженные силы России уничтожили два немецких танка Leopard, переданных Украине западными партнерами, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, они были поражены на Купянском направлении. Уточняется, что за последние сутки на данном участке фронта были отражены шесть атак со стороны украинских штурмовиков. Помимо «Леопардов», противник потерял до 160 человек убитыми и ранеными и два пикапа.

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 человек, две бронемашины и шесть автомобилей. Причиной высоких потерь среди украинских военнослужащих стал провал четырех штурмовых атак. Все они были отражены российскими солдатами.

Наиболее высокие потери за сутки украинская армия понесла на Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, военнослужащие армии России отразили по меньшей мере пять штурмовых атак противника в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка. В результате ВСУ потеряли до 280 человек, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». На Южно-Донецком направлении были ликвидированы до 120 украинских военных, уничтожена американская артиллерийская система М777.

Фото: Lance Cpl. Jaylen Davis/Keystone Press Agency/Global Look Press М777

Активные боевые действия также велись на Запорожском и Херсонском направлениях. Суточные потери противника на Херсонском направлении составили до 65 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре автомобиля, артустановка М777 и американская САУ M109 Paladin. На Запорожском направлении армия Украины потеряла до 115 военнослужащих, три бронемашины, одну гаубицу Д-20 и два оружия Д-30.

ВСУ лишились пяти пунктов временной дислокации в зоне СВО

Российские вооруженные силы нанесли серию ударов по пунктам временного размещения украинских военных, сообщили в пресс-центре группировки войск «Восток». По словам начальника центра Александра Гордеева, всего было поражено пять украинских пунктов. Кроме того, были нанесены удары по полевому складу боеприпасов и по станции «Буковель», предназначенной для ведения радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь командование армии Украины пытается усилить свои позиции на Южно-Донецком направлении. Активность войск противника была зафиксирована близ Новомихайловки, Приютного и Старомайорского. Отмечается, что российские войска пресекают попытки усиления позиций ВСУ.

Киев столкнулся с нехваткой западных ракет

Украинская армия страдает от нехватки ракетных вооружений западного производства, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, об этом свидетельствует переход ВСУ к использованию тактического ракетного комплекса «Точка-У». Предполагается, что украинская армия начала использовать остатки вооружения.

Специалист подчеркнул, что российские войска научились сбивать ракеты «Точка-У», несмотря на то что они летят по сложной траектории на высокой скорости. Помимо ракет украинская армия применяет ракетные боеприпасы, представляющие угрозу не только для солдат, но и для мирного населения. Однако благодаря работе российских ПВО больших жертв среди гражданских удается избежать, подытожил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Ракеты «Точка-У»

ВСУ попытались нанести удар по Брянской области и Воронежу

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинского беспилотника, сбив его в небе над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, беспилотник был сбит в Суземском районе. В результате падения беспилотника никто не пострадал, разрушений нет.

В настоящее время на месте падения беспилотника работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Известно, что армия Украины попыталась атаковать регион с использованием БПЛА, относящегося к самолетному типу.

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Воронеж, рассказал глава Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 35 квартир в трех десятиэтажных жилых домах. Для жителей этих квартир был организован пункт временного размещения, его расположили в местной школе. Власти города пообещали оказать помощь пострадавшим горожанам, в том числе заменить поврежденные окна.

Зеленский обсудил с генсеком НАТО ситуацию на фронтах

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним текущую обстановку в зоне специальной военной операции. По словам украинского лидера, отдельное внимание было уделено потребностям Вооруженных сил Украины в вооружениях.

Помимо этого, стороны обсудили и другие вопросы. В частности, обсуждалось усиление систем противовоздушной обороны ВСУ, проведение предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне и перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс.

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Военный эксперт оценил новые российские беспилотники

Беспилотные летательные аппараты «Инферно», названные дронами-бомбардировщиками, отличаются невосприимчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, разработка российских инженеров продемонстрирует высокую эффективность в зоне проведения СВО.

Дандыкин отметил, что российские специалисты продолжают развивать сферу БПЛА. По его словам, в конечном счете это позволит решить проблему активизации украинских FPV-дронов.

Читайте также:

«Аж дом подпрыгивал»: что говорят очевидцы об атаке дронов на Воронеж

Военэксперт рассказал, когда США смогут восполнить свои арсеналы

Налет на Воронеж, удар по скорой в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 16 января