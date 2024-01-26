Украина передала России тела погибших военных Депутат Саралиев: России передали 55 тел погибших военнослужащих

Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщил, что украинская сторона передала России 55 тел погибших участников СВО, передает РБК. По данным агентства УНИАН, Украина получила 77 тел погибших бойцов.

России передали 55 тел погибших военнослужащих, — сказал депутат.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными добавил, что обмен был осуществлен при участии Международного комитета красного креста. В организации уточнили, что тела военных ВСУ передадут на судебно-медицинскую экспертизу для установления личностей.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал, что обмен российскими и украинскими военнопленными будет приостановлен. По его словам, потом процесс возобновится как обязательное мероприятие в нынешних условиях.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что поддерживает идею о приостановке обмена военнопленными с Украиной. По его словам, после крушения самолета Ил-76 у России не остается иного выбора. Парламентарий также заявил о невозможности вести с Киевом переговоры о мирном соглашении.