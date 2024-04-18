Украина отправит на фронт тысячи зеков: новости СВО на вечер 18 апреля

Фото: Kovalyov Oleksiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Украины могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. По его словам, при нынешних потребностях ВСУ — «это ничто». Парламентарий напомнил, что Киев уже проводил аналогичные мероприятия в начале конфликта, поэтому знает как это снова организовать.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 18 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

В зоне СВО уничтожен пункт командования ВСУ «Север»

ВС России в течение суток нанесли удары по ряду объектов украинской армии, сообщается в свежей сводке Минобороны РФ. В частности, военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, а также склады с оружием и топливом в зоне СВО. Бойцы армии РФ также нанесли удары по солдатам ВСУ и их технике в 126 районах.

Системы ПВО за сутки сбили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты «Точка-У», а также 33 реактивных снаряда Vampire. На Авдеевском и Купянском направлениях войска Украины за сутки потеряли порядка 160 военнослужащих. На Донецком направлении потери среди ВСУ составили около 590 военнослужащих, войска ВС РФ улучшили позиции по переднему краю после отражения атак противника.

США всерьез рассматривают передачу Киеву ракет ATACMS

Палата представителей Конгресса США подготовила законопроект, который предписывает президенту Джо Байдену передать оперативно-тактические ракеты ATACMS Украине. Сделать это конгрессмены предлагают максимально быстро.

Политолог Александр Перенджиев заявил, что к настоящему моменту не зафиксировано серьезных последствий для России от применения дальнобойных ракет ATACMS ВСУ, все атаки, в том числе и на гражданские объекты, были отражены. По его словам, угроза ATACMS уменьшается с продвижением российских сил. Со временем все ракеты будут уничтожены, считает он.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

В гостиницу с военными ВСУ в Днепре прилетели ракеты

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские военные нанесли удар по гостинице у аэродрома Авиаторское в Днепре, в которой размещался летный состав украинской армии. По данным канала, также было зафиксировано попадание в склад боеприпасов ВСУ. Министерство обороны России пока не прокомментировало данную информацию.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что на окраине Берислава в Херсонской области под бомбовый удар попали позиции украинской артиллерии. По его словам, удар нанесен фугасными авиационными бомбами. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Запад прогнозирует скорое обрушение фронта ВСУ

Вооруженные силы России в скором времени смогут полностью обрушить фронт ВСУ, для этого сложились самые благоприятные условия, заявил изданию Business Insider аналитик корпорации RAND Брайден Сперлинг. По его словам, сейчас для Киева складывается все более отчаянная ситуация, поскольку армия России значительно превосходит ВСУ по огневой мощи.

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что у ВСУ под Часовым Яром не хватает ни людей, ни техники, ни правильно организованной работы разведки. По его словам, положение военнослужащих Украины на данном участке фронта из-за этого является крайне тяжелым.

Фото: МО Украины

ВСУ нанесли удар по больнице в центре Горловки

Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал видеокадры с места прилета украинских снарядов по больнице, расположенной в центре города. Градоначальник уточнил, что по госпиталю было нанесено два прямых удара. На кадрах видно двухэтажное здание с выбитыми окнами и обгоревшими внешними стенами, на распаханной вокруг медучреждения земле разбросаны элементы здания, а также ветви деревьев.

В Совместном центре по контролю и координации, занимающегося изучением военных преступлений Украины, сообщили, что утром 18 апреля по Донецку, Горловке и Ольгинке было выпушено 14 снарядов калибра 155 мм. В центре также сообщили о применении БПЛА украинскими военными в Горловке для сброса боеприпасов.

Украинские военные стали активнее на участке Сватово — Кременная

Вооруженные силы Украины начали более интенсивно пытаться вернуть утраченные позиции на участке Сватово — Кременная, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник предпринимает попытки контратаковать российские силы в районе населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва.

Марочко добавил, что на участке Сватово — Кременная действуют сразу несколько украинских подразделений. Однако активнее всех там воюют военнослужащие 3-й штурмовой бригады ВСУ.

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