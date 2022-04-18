Украина обстреляла село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел попало село Головчино, расположенное возле границы с Украиной. Обстрел вёлся с украинской стороны, отметил он в Telegram.

Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. <...> Сейчас идёт подомовой обход. Более подробную информацию дам позже, — отмечается в его сообщении.

Гладков добавил, что в результате обстрела пострадала местная жительница, ею занимаются врачи. Другие детали инцидента он пообещал рассказать позже.

Ранее стало известно, что режим ЧС, введённый в Климовском районе Брянской области после обстрела ВСУ, отменён с 18 апреля. Об этом сообщили в правительстве области. В районе, пострадавшем от обстрела, создана комиссия по оценке причинённого ущерба, ликвидации последствий и для оказания адресной помощи пострадавшим.