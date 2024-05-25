США обвинили в новых территориальных потерях Украины Антонов: Киев потеряет больше территорий, если Вашингтон проигнорирует Москву

Фото: МО Украины

Украина может потерять значительные территории, если США проигнорируют предложения России по мирным переговорам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, сейчас Белый дом намеренно заявляет о «неготовности» Москвы к дипломатическому урегулированию, передает журнал Newsweek.

«Саммит мира» по Украине в Швейцарии — это профанация, которая не заменит серьезную дипломатическую и юридическую работу. <...> Киев потеряет значительные территории, если Вашингтон вновь проигнорирует российские предложения по мирным переговорам, — отметил Антонов.

Он обратил внимание, что как только российские власти однозначно заявили о своей готовности к мирным переговорам по Украине, администрация США объявила о поставках Киеву вооружений на $275 млн. Антонов считает, что сигналы американских властей совершенно понятны. По словам дипломата, они сделают все, чтобы затянуть конфликт.

Антонов указал на то, что Вашингтон не задумывается о будущем отношений с Россией и разрушает их. Он призвал американскую сторону принять ситуацию «на земле» и отказаться от иллюзорных планов нанести Москве стратегическое поражение.

Ранее посол сказал, что запрет Соединенных Штатов на импорт урана из России приведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Американские «горе-стратеги» будут кусать локти, глядя как российские компании ускоряют реализацию своих проектов, считает он.