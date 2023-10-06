Украина и Запад начинают проигрывать: речь Владимира Путина все показала

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»/kremlin.ru

Владимир Путин

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании международного Валдайского клуба (оно продолжалось 3 часа 40 минут) стало концептуальным и знаковым. И это не случайно. У президента ничего не бывает случайным, даже импровизации. Его речь и последующие ответы на вопросы аудитории подтверждают начало таких перемен в мире, которые, возможно, не все заметили.

Новый принцип для мира

Речь шла о будущем переустройстве мира. Если коротко: мир должен быть основан на принципе справедливости. «Мир будущего — это мир коллективных решений. Не один решает за всех, и не все решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как надо делать», — заявил Владимир Путин.

Что такого произошло в мире в последнее время, что дало основание для выступления такого, как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «мирового масштаба». Это целый ряд разрозненных и на первый взгляд не связанных между собой событий. Однако в том и заключается искусство лидера — сопоставлять факты и угадывать тенденции.

Начнем с положения на фронтах специальной военной операции. То, что распиаренный «контрнаступ» ВСУ провалился, очевидно уже всему миру. Вместо продвижения вперед — тысячи убитых и раненых украинских солдат и офицеров, сожженная техника, испарившиеся миллиарды долларов.

Как следствие, в американском Конгрессе подвисла тема выделения Киеву дополнительной помощи в размере $24 млрд. Республиканцы настаивают на ужесточении контроля расхода средств на финансирование Киева. О степени коррупции во властных структурах Украины в Конгрессе США прекрасно осведомлены.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

Как-то «забуксовала» и военно-техническая помощь для ВСУ. Нет определенности с поставками американских ракет ATACMS, равно как и с ракетами Taurus из Германии. Четко прослеживается и всеобщая усталость от Украины с ее нагловатыми беженцами, заполонившими Европу, а также от бесконечного попрошайничества денег. Все больше злых карикатур появляется на Зеленского в мировой печати. А ведь еще не так давно он был для Европы чуть ли не «священной коровой». С той лишь разницей, что не его доили, а он сам доил бюджеты западных стран. Наконец, падение уровня жизни самих европейцев не добавляет надежд на светлое будущее киевскому режиму.

Пример Словакии показателен

Еще одно событие, подтверждающее наметившуюся тенденцию так называемой «усталости», — это успех партии Роберта Фицо на выборах в Словакии. Впрочем, это может быть свидетельством более серьезных перемен в европейской семье. Не будем забывать и о таких сигналах, как возникшая склока между Украиной и Польшей. Причиной ее стал отказ последней от сельхозпродукции из «Незалэжной».

А скандал с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте произвел отрезвляющий эффект на мировое сообщество, открыв глаза на покровителей нацизма в «цивилизованных» государствах.

Владимир Путин блистательно «отыграл» этот «подарок»: «Мы относимся к Канаде, несмотря ни на что, с уважением, особенно к людям. Но если он (спикер парламента Энтони Рота. — NEWS.ru) не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй!»

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press Энтони Рота

Речь не о территории

Есть ряд и не столь очевидных событий, которые так или иначе свидетельствуют о наметившихся переменах настроений в мире. Пока, возможно, рано говорить о полноценном кризисе евро-атлантической политики в отношении Украины, но нельзя не видеть некоего затишья, паузы в тотальной политической, финансовой и военно-технической поддержке Киева.

Буквально накануне открытия пленарного заседания Валдайского форума стало известно о наступательных действиях ВС РФ, в частности на Купянском направлении.

Однако Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, где остановится СВО, дал понять, что речь не идет о территориях. «Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория». Характеризуя сам конфликт, президент еще раз подчеркнул: «Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство».

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