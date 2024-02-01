Украина, аборты и ядерное оружие: что говорил об этом патриарх Кирилл

Фото: patriarchia

Патриарх Кирилл

Ровно 15 лет назад, 1 февраля 2009 года, в храме Христа Спасителя состоялась интронизация (возведение на патриарший престол) патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Избрание 16-го предстоятеля Русской православной церкви прошло после кончины Алексия II. С первого дня своего служения патриарх Кирилл часто обращает на себя внимание россиян не только глубокими проповедями, но и яркими высказываниями о политических и социальных проблемах. NEWS.ru напоминает наиболее известные из них.

От «Слова пастыря» до пророчества об Украине

До интронизации митрополит Кирилл получил известность как ведущий телепрограммы «Слово пастыря». Став патриархом, он начал активно общаться с верующими и высказываться не только на религиозные, но и другие волнующие людей темы.

В мае 2009 года патриарх несколько часов отвечал на вопросы московских студентов в спорткомплексе «Измайлово». Затем совершил 10-дневный визит на Украину. Там он, в частности, полтора часа отвечал на вопросы украинцев в прямом эфире одного из телеканалов. Свое выступление он начал с пророческой фразы, которые приводятся на сайте РПЦ: «Может быть, я кого-то удивлю, но в каком-то смысле здесь (на Украине. — NEWS.ru) во многом будет решаться наше будущее».

Фото: patriarchia

Что говорил патриарх об СВО

После начала СВО патриарх Кирилл стал чаще говорить об Украине. Например, в июле 2023 года предстоятель РПЦ сказал, что вооруженное противостояние в стране стало «отражением более глобального столкновения цивилизаций». Истинная христианская цивилизация противостоит той, «которая все больше уходит от Богом заповеданных устоев жизни», заявил он. Патриарх констатировал, что украинцев обманули, а «государственное руководство Украины» «удалось вовлечь в это противостояние». «Таким образом, — подчеркнул Кирилл, — была спровоцирована междоусобная брань между единокровными и единоверными людьми России и Украины».

В марте 2023 года на проповеди в храме Христа Спасителя он заявил, что Россия отстаивает в зоне специальной военной операции национальные духовно-нравственные ценности. Он подчеркнул, что российские военнослужащие показывают очень много примеров самопожертвования, так как действуют в согласии со своей совестью, сообщил ТАСС.

В то же время Кирилл призвал не осуждать всех уехавших из России на фоне СВО и мобилизации. Такое поведение россиян он объяснил тем, что на протяжении многих лет среди молодежи распространялись «импортированные извне ложные ценности». «На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», — говорил глава РПЦ .

Кирилл призвал уехавших из РФ покаяться

В начале этого года патриарх вновь затронул тему релокантов. Так, он заявил, что страна не должна отвергать людей, покинувших страну после начала СВО, но только если они возвращаются с покаянием. «Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — сказал патриарх.

Глава РПЦ привел в пример евангельскую притчу о блудном сыне, подчеркнув, что иного подхода к вопросу о возвращающихся в Россию, кроме христианского, он сформулировать не может. Он добавил, что среди уехавших за рубеж «есть и вполне достойные» люди.

Фото: patriarchia Патриарх Кирилл

Глава РПЦ заявил о важности ядерного оружия

Говорил патриарх и ядерном оружии. Соответствующее заявление он сделал в октябре прошлого года, вручая орден преподобного Сергия Радонежского I степени руководителю Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики Радию Илькаеву. Патриарх отметил, что создатели советского ядерного оружия работали «под покровом преподобного Серафима Саровского», происходило это «по неизреченному Божьему промыслу в обители преподобного Серафима». «Благодаря этой силе Россия осталась свободной и независимой», — добавил он.

Патриарх имел в виду созданное в 1946 году конструкторское бюро КБ-11 в Нижегородской области. Лаборатория, при которой появилось это бюро, была открыта в помещениях бывшего Успенского монастыря.

Патриарх обвинил Европу в вымарывании имени Христа

В январе этого года патриарх обвинил жителей европейских стран в том, что они перестали осознавать свои христианские корни и стали их стесняться. Об этом, по его словам, свидетельствует вымарывание имени Христа из названия главного христианского праздника — Рождества. «Они стыдливо избегают упоминания о Христе в названии праздников. Уже Christmas (Рождество. — NEWS.ru) нельзя, вместо Christmas — X-mas. То есть само слово Христос уже нельзя в публичном пространстве употреблять. Убирают кресты из тех мест, где они традиционно находились, — например, в классах. И пытаются приспособить библейские тексты к оправданию гендерной идеологии», — сказал патриарх.

Он также отметил, что западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности. По его словам, западные элиты производят деконструкцию христианского наследия. Глава РПЦ напомнил, что убеждения людей, которые стояли у истоков создания Евросоюза, определяли и государственную политику. «Но буквально за несколько десятилетий западный мир переориентировался на совершенно иные, если сказать прямо, враждебные христианству ценности. Это факт», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Фото: patriarchia Патриарх Кирилл

«Абортам нет оправданий»

В своих выступлениях патриарх часто оглашает позицию Церкви по семейным ценностям. Так, 23 января этого года он осудил аборты. По его словам, им не может быть «никаких оправданий — ни моральных, ни религиозных, ни политических». «Церковь продолжит неустанно свидетельствовать о ценности человеческой жизни с момента зачатия. Разумеется, борьба с абортами не может иметь успеха без поддержки женщин. <...> Аборт — это вторжение в саму сердцевину личной жизни людей и великий грех перед Богом», — сказал патриарх.

В декабре 2023 года он призвал к экстраординарным мерам по «умножению народа». Глава РПЦ считает, что они нужны России, чтобы оставаться великой державой. «Благополучие семьи, этой малой церкви, и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания нашего Отечества. Скажу прямо: если не будет принято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны», — подчеркнул он.

Как патриарх Кирилл управлял боевым самолетом

В апреле 2023 года патриарх Кирилл рассказал, как в молодости летал за штурвалом самолета МиГ-29. Это было в Смоленске, когда он служил в церкви, находящейся недалеко от воинской части.

«Мне удалось пилотировать МиГ-29 в качестве второго пилота. Выполнить все фигуры высшего пилотажа. Это было, когда я был помоложе, я был митрополитом в городе Смоленске, а там был расквартирован недалеко полк. И там был замечательный командир полка, с которым мы дружили. И как-то я ему сказал: „А нельзя было бы, чтобы я полетал?“», — рассказывает глава РПЦ. Командир полка разрешил священнослужителю ненадолго занять в истребителе место второго пилота.

Влиятельнее «Единой России»

При патриархе Кирилле РПЦ стала самым большим и самым сильным гражданским институтом в России, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его словам, в этом плане РПЦ может соперничать даже с «Единой Россией», учитывая, что православными в стране считают себя около 70 миллионов человек, а членов партии — чуть более двух миллионов.

«Прежний патриарх Алексий II говорил, что наша Церковь — это государствообразующая и культурообразующая организация. Но на этом все как бы заканчивалось. Для патриарха Кирилла было важно действовать в этом направлении. При нем появилось новое поколение духовенства и епископов», — сказал ученый.

Лункин считает, что патриарх Кирилл впервые в отечественной истории стал общероссийским проповедником, что особенно было важно в постсоветский период. Он не только продолжил вести телепрограмму «Слово пастыря», но и постоянно ездит по стране, выступая с проповедями. Именно он заявил, что «Церковь — это центр общественной жизни». «РПЦ стала также центром социального служения и волонтерства, чего раньше не было. До 2000-х годов среди религиозных организаций в РФ лидировали протестанты. Сейчас РПЦ стала намного более популярна, чем они», — сказал ученый.

Он напомнил, что патриарх Кирилл и РПЦ не раз оказывались в последние годы в критической ситуации, будь то раскол православия, осуществляемый киевским властями, или санкционная политика, сильно бьющая по положению приходов РПЦ в европейских странах. «Но каждый раз он проявлял себя как боец. Он везде находит возможность добиться, чтобы ситуация оказалась в итоге выигрышной для Церкви и ее миссии на Земле», — заключил Лункин.

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