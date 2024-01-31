Уйдут ли Мишустин и Набиуллина после выборов: прогнозы

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Эльвира Набиуллина, Михаил Мишустин

Пространство интернета и в первую очередь Telegram-каналов полнится политическими слухами, концентрация которых будет явно увеличиваться по мере приближения президентских выборов как некоего исторического рубежа, политического Рубикона. Премьера Михаила Мишустина сватают в Центробанк, соответственно, Эльмиру Набиуллину ждут в Счетной палате, во главе правительства кто-то хотел бы видеть полпреда президента Юрия Трутнева, а помощнику президента по экономическим вопросам Максиму Орешкину, дескать, уготована роль первого вице-премьера. Просто политические шашки. Возникают традиционные вопросы: что с этим делать и кто виноват?

Слухам вопреки

Странно, но наша политически продвинутая публика словно забывает, что кадровые решения президента всегда (или почти всегда) мало соответствуют ожиданиям. Так было в свое время с назначением Набиуллиной и того же Мишустина, которого, как позже признавался сам Владимир Путин, не было даже в списке возможных кандидатов на пост премьера, подготовленном аппаратом администрации президента.

И тем не менее по-прежнему в ходу гадание на кофейной гуще. В некотором смысле это свидетельствует о стабильности и устойчивости идущих в стране политических процессов. Когда отсутствие кризисных явлений, которые действительно могли бы служить логичной прелюдией к громким отставкам и перемещениям, компенсируется намеками на личные отношения, на столкновение влиятельных политических кланов и прочие невидимые миру нюансы.

Перемен, мы ждем перемен

Однако, если слухи распространяются, значит, это кому-то нужно. Не исключено, что таким образом обществу навязывается тестирование тех или иных возможных решений. Ведь составляются разного рода рейтинги влияния известных политических фигур. Вбрасываемая информация со ссылкой на неназванных персон из президентской администрации или правительства дает повод к обсуждению и комментариям. А известно, что все это так или иначе мониторится, обобщается и попадает на самый верх. Следовательно, у инициаторов таких слухов есть надежда на некоторое косвенное влияние на принятие кадровых решений.

Конечно, циркулирование слухов — это еще и ответ на нарастающее в обществе определенное нетерпение. Все же понимают, что в условиях глобально меняющегося мира, перестройки внутри страны экономической и промышленной политики и изменения международной повестки тектонические перемены просто неизбежны. Но вот когда они реально случатся — после президентских выборов, в мае или в сентябре — никто точно сказать не может. Но такое нетерпение и подогревает появление потока слухов и предположений.

На то и щука в море

Впрочем, у волны нагоняемых слухов есть и другая сторона. Их распространение и даже насаждение заставляет нашу элиту среднего уровня нервничать и, как ни странно, действовать. Ведь кадровая стабильность зачастую расслабляет чиновников. Особенно из числа тех, что привыкли делать ставку не на свою эффективность, а на мнение вышестоящего начальника. Разговоры же о революционных переменах, не только кадровых, но и структурных, могут стать стимулом для активизации деятельности, усиления чувства ответственности хотя бы за собственное карьерное будущее.

Такие слухи — хороший повод встряхнуться, убедиться, что перемены все равно неизбежны. Причем коснуться они могут прежде всего даже не кадров, а критериев оценки деятельности каждого. А потому надо не суетиться в надежде угадать новую геометрию властной пирамиды и возможных новых покровителей, а, что называется, начать с себя.

Так что все по поговорке: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал».

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