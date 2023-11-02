Уйдет ли в отставку глава ЦБ Набиуллина? И что тогда будет с рублем?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Известный своими жесткими заявлениями и демаршами депутат-единоросс Евгений Федоров созвал пресс-конференцию для того, чтобы призвать отправить в отставку Эльвиру Набиуллину. По мнению парламентария, ее установки откровенно противоречат целям, которые поставил президент страны. Иными словами, увеличение регулятором базовой ставки сразу на 200 б. п. — до 15% — бьет по усилиям правительства по стимулированию экономического роста и прежде всего по развитию высокотехнологического сектора и импортозамещению.

На кого работает глава ЦБ

По информации агентства Bloomberg, еще весной прошлого года Эльвира Набиуллина якобы сама попросилась в отставку. Резоны у нее могли быть разные. Говорили, что она давала понять, что если и уйдет из ЦБ, то только на заметный пост в Международном валютном фонде. А новая ситуация ставила крест на таком развитии ее карьеры. С другой стороны, уже первые санкции, введенные коллективным Западом против нашей страны, показали ошибочность многих прежних решений ЦБ, включая и размещение в западных банках сотен миллиардов бюджетных средств.

Так или иначе, но Эльвира Сахипзадовна сохранила свой пост, поскольку на такой переправе менять финансовых коней было рискованно. Но в чрезвычайных условиях использование ею традиционных монетаристских методов было оправдано. В результате общих усилий наша экономика выдержала внешние удары и стала показывать рост. Но вот опять, столкнувшись с ослаблением рубля и ростом показателей инфляции, ЦБ решил дважды поднять ставку. Причем даже не до уровня в 14%, который допускали многие эксперты, а сразу до 15%.

Продажа валюты или ставка

Самое примечательное в том, что Набиуллина выразила сомнения по поводу действенности введения обязательной продажи валюты экспортерами. Она вообще никак не препятствовала тому, что из страны уже во время военных действий утекли сотни миллиардов долларов. Причем речь шла далеко не только о западных компаниях, которые вынужденно уходили из России и с дисконтом продавали здесь свои предприятия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако на введении обязательной продажи валюты на внутреннем рынке наставали президент и правительство. И это решение реально укрепило рубль, курс которого ныне приближается к стабильным показателям в 90–92 целковых за доллар, что в нынешней ситуации расценивается как вполне адекватный. Стоило ли в подобных динамичных обстоятельствах столь резко задирать ставку, вопрос дискуссионный. Но очевидно, что чем выше ставка, тем ниже в целом инвестиционные возможности.

Инвестиции или жизнь

Между тем именно инвестиционный потенциал находится постоянно в центре внимания правительства Михаила Мишустина, которое вынуждено на ходу исправлять многие упущения прежних либеральных кабинетов министров. Тем более что источником крупных и долгосрочных инвестиций в передовые отрасли по-прежнему остаются государственные или квазигосударственные ресурсы.

ЦБ же у нас за экономический рост никак не отвечает. Однако блок Мишустина — Белоусова добился льготного кредитования системообразующих предприятий, а также малых и средних предприятий. Банки, активно кредитующие реальный сектор и передовые отрасли, избавлены от навязчивого контроля ЦБ в плане собственного капитала и т. д.

И вчерашний эффектный полет красавца — дальнемагистрального лайнера ИЛ-96-400м — это и есть следствие реальной политики правительства, направившего немалые средств на финансирование самолетостроения в стране. Теперь на очереди запуск в серию МС-21. И реализация других важнейших проектов.

Потому все громче звучат голоса в пользу переподчинения ЦБ правительству. Ведь не имеет же независимого статуса, например, Министерство финансов. Не исключено, что подобная реформа может совпасть с возможным переходом Эльвиры Набиуллиной на другую работу.

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