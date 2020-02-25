https://static.news.ru/photo/f146407c-57c7-11ea-96a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зима сезона-2019/2020 станет самой тёплой в Москве за всё время метеонаблюдений, которые насчитывают около полутора сотен лет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Предыдущий рекорд был поставлен зимой 1960–1961 года — тогда средняя температура сезона в столице составляла −2,8 градуса.

Пока ещё идут дискуссии, будут ли среднесезонные значения выше нулевой отметки или нет, но уже ясно, что предыдущий рекорд будет побит минимум на два градуса. Это очень много, невероятно много, — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Метеоролог уточнил, что средняя температура за сезон — это характеристика, которая обычно меняется несущественно, именно поэтому нынешний рекорд может стать уникальным.

В целом по России зима-2019/2020 пока только кандидат на рекорд, специалистам ещё предстоит рассчитать средние показатели. Однако, уверен Вильфанд, она точно войдёт в тройку самых тёплых в истории. Окончательно это станет известно в начале марта.

Ранее, как писал NEWS.ru, Вильфанд объяснил, что тёплую зиму преждевременно считать предвестником такого же тёплого или, наоборот, холодного лета. Взаимосвязи между двумя временами года, по его словам, могут быть, однако этот вопрос пока не до конца изучен.