«Уходит на повышение»: Кадырову предрекли работу на федеральном уровне Политолог Журавлев: Кадыров может работать на федеральном уровне после отставки

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с высокой долей вероятности планирует перейти на федеральный уровень, поскольку считает, что уже выполнил все поставленные на уровне региона задачи, рассказал Telergram-каналу «Радиоточка НСН» политолог и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, преемником Кадырова должен стать кто-то из его ближайшего окружения. Также эксперт предположил, что глава Чечни пошел на такой шаг, потому что думает, что его могут снять с должности.

Возможен и второй вариант: Кадыров думает, что его хотят снять с должности, поэтому решил несколько опередить события, рассчитывая при этом на поддержку народа. Второй вариант мне представляется в нынешней ситуации менее вероятным, потому что крупных противников, способных потребовать ухода Кадырова, у главы Чечни не осталось, — полагает Журавлев.

Также эксперт обратил внимание на значение тейповой системы в чеченском обществе. По его словам, уход одного из представителей тейпа означает уход всего тейпа целиком, однако более вероятна «передача эстафеты» кому-то из его членов.

Проблемы с уходом Кадырова могут возникнуть только на этапе смены власти, считает Журавлев. После этого никаких затруднений, по его мнению, возникнуть не должно.

3 сентября Рамзан Кадыров заявил, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что засиделся на рабочем месте. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором признался, что он хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». Кадыров занимает пост главы Чеченской Республики уже 15 лет.

Политолог Сергей Марков ранее отметил, что глава Чечни идеально бы смотрелся на посту генерал-губернатора всех взятых под контроль ВС РФ территорий Украины после их присоединения