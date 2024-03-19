Уход Леонтьева, пропавший SHAMAN, прощание с Ширвиндтом: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Народный артист России Валерий Леонтьев, тайно вернувшийся в Россию из США, решил уйти со сцены, певец SHAMAN пропустил митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией на Красной площади, в Московском академическом театре сатиры простились с бывшим художественным руководителем учреждения народным артистом Александром Ширвиндтом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно об уходе Леонтьева со сцены

Валерий Леонтьев сообщил об уходе со сцены сегодня, 19 марта, в день своего рождения. Артисту исполнилось 75 лет.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — прокомментировал Леонтьев MK.RU.

Его директор Борис Чигирев также рассказал, что артист прекратит концертную деятельность. Он отметил, что музыкант уже давно покинул сцену.

«Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, просто сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даем концерты и не снимаемся ни в каких программах по причине того, что ему уже 75 лет», — сказал Чигирев.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уважает решение Валерия Леонтьева. По его мнению, каждый певец сам понимает, когда приходит пора завершить карьеру.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Валерий Леонтьев

«Вспоминая уход Муслима Магомаева, который завершил карьеру в хорошей форме, мы понимаем, что человек сам чувствует, когда приходит пора уходить. Для Иосифа Кобзона, например, пение было смыслом жизни. И когда он не смог больше выходить на сцену, для него все потеряло смысл. Сцена словно храм для артиста. И я могу сказать, что Валерий Леонтьев достойно отслужил сцене и зрителям. Сейчас он решил, что пора уходить. Это связано со многими вещами. Я уважаю его решение и считаю его правильным», — высказался Пригожин в беседе с NEWS.ru.

Продюсер добавил, что Леонтьев на протяжении всей карьеры ни с кем не ссорился и не попадал в скандалы, что является редкостью в сфере шоу-бизнеса.

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов в интервью NEWS.ru назвал правильным решение Леонтьева.

«Решение Валерия Леонтьева завершить карьеру я считаю правильным, это нужно было сделать. Он выступал более чем достаточно. Сегодня у него день рождения. Я поздравляю Валерия Леонтьева с юбилеем», — сказал он.

По информации Telegram-канала «НеМалахов», Валерий Леонтьев продолжит давать частные выступления, несмотря на уход со сцены.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Валерий Леонтьев

«Ну и немного про мнимый уход Валерия Леонтьева. Певец давно живет на две страны, масштабно не выступает. Дело это неблагодарное и очень для здоровья плохо — собрать условный „Олимпийский“. Корпоративы и частные вечеринки по-прежнему будут. И денег там в разы больше. Так что все эти заявления об уходе — в пользу бедных», — пишет канал.

Валерий Леонтьев стал известным в 1980-х. Певец прославился после исполнения композиции «Полет на дельтаплане», вышедшей в 1983 году. Изначально мелодия была написана Эдуардом Артемьевым для фильма «Родня» Никиты Михалкова. После выхода картины она стала популярной. Поэт Николай Зиновьев написал слова на музыку Артемьева, песня попала в репертуар Леонтьева и в его дебютный альбом «Муза».

Концертный директор Сергей Лавров, который много лет работал с артистом на гастролях, считает, что Леонтьев понравился публике, так как «отвечал реалиям того времени». «Люди устали от статичных и консервативных Иосифа Кобзона и Валентины Толкуновой, им хотелось чего-то яркого, запоминающегося, динамичного, западного. Валерия Яковлевича полюбили именно за его сумасшедшую энергетику. Когда он пел: „А все бегут, бегут, бегут“, весь зал на ушах стоял. У него же прямо каждое слово — это энергетика», — охарактеризовал артиста Лавров.

Продюсер напомнил, что именно Леонтьев был первым, кто начал устраивать шоу с балетом на советской сцене и использовать в выступлениях лазер. По информации Лаврова, Кремлевский дворец и БКЗ «Октябрьский» уговаривают выступить Леонтьева.

«Он, безусловно, собрал бы несколько Кремлей. Но зритель же хочет, чтобы Леонтьев бегал по сцене, хочет увидеть того артиста, которого помнит, ему не понравится, если Леонтьев будет сидеть на стуле и петь. Зритель хочет увидеть шоу, но готов ли Валерий Яковлевич к этому шоу в 75 лет?» — сомневается Лавров.

Как напомнил продюсер, несмотря на то, что Леонтьев поддерживает себя в хорошей физической форме, у него давно проблемы с мениском. По мнению Лаврова, певец мог уйти со сцены на пенсию намного раньше, но пожалел своих артистов, которые тогда остались бы без работы.

«Для такого артиста уйти со сцены — это как остановить целый завод», — добавил продюсер.

В прошлом году композитор Юрий Лоза рассекретил место жительства Леонтьева.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Валерий Леонтьев

«Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах», — высказал позицию исполнитель хита «Маленький плот».

Пресса неоднократно писала о том, что Леонтьев живет на две страны, однако директор Борис Чигирев в разговоре с журналистом NEWS.ru это опроверг.

«Леонтьев живет в Москве. Он гражданин Российской Федерации», — отрезал в разговоре с NEWS.ru Чигирев.

Почему SHAMAN не выступил на Красной площади

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) мог пропустить митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией на фоне загруженности, предположил продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru. Собеседник не исключил, что гастроли у Дронова распланированы на полгода-год.

«Дронова считают сейчас чуть ли не человеком, который заново сделал популярным направление патриотической песни, что он чуть ли не номер один по патриотике. Но, знаете, тут есть обратная сторона медали. Когда артист становится мегапопулярным, а SHAMAN сейчас в топ-5 артистов России, то у него очень плотный гастрольный график, чуть ли не на полгода, на год распланирован», — сказал Рудченко.

По его словам, решение могло быть принято PR-командой SHAMAN, а отказ от выступления полезен, «чтобы не замылить глаза», так как музыкант участвует почти во всех патриотических мероприятиях. Не стоит искать подвох, считает продюсер.

Концерт-митинг на Красной площади состоялся 18 марта. На мероприятии выступил одержавший победу на выборах 2024 года президент России Владимир Путин и другие политики, претендовавшие на пост главы государства.

В начале мероприятия выступил Государственный академический хор имени Пушкина с песней «Матушка Россия». На Красной площади также пели Полина Гагарина, Сергей Жуков, группа RADIO TAPOK, Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ, Ирина Дубцова и многие другие.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Певица Полина Гагарина выступает на Красной площади в Москве на митинге-концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма с Россией

Примерно в 19:20 на митинге-концерте выступил глава государства Владимир Путин. Он назвал Крым «стратегически важной территорией» России и поздравил собравшихся с юбилеем присоединения полуострова.

«Ровно 10 лет назад здесь, на Красной площади, передвигаясь на эту же сцену, я вспомнил, что Крым называли непотопляемым авианосцем. Но Крым — это не только стратегически важные территории, наша история и гордость. Это люди — они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, никогда не разделяли себя с Россией», — сказал со сцены Путин.

Глава государства добавил, что «путь Донбасса на родину оказался более тяжелым и трагичным».

«Присоединение новых территорий — это большое событие в истории государства», — добавил Путин.

Он также заявил о восстановлении железной дороги, идущей из Ростовской области в ДНР. В дальнейшем этот маршрут будет продлен до Крыма и станет еще одной альтернативой Крымскому мосту.

«Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь», — сказал Путин.

Вместе с Путиным на одной сцене присутствовали его конкуренты по президентским выборам — Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»).

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на митинге-концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма с Россией

«Я никогда не забуду чувство гордости за свою страну и своего президента 10 лет назад», — высказался Даванков со сцены.

Слуцкий также поздравил Путина с очередным сроком на посту главы государства. Он назвал победу соперника исторической и отметил, что многие члены его партии на выборах голосовали за действующего президента.

«Мы действительно значительное количество голосов членов ЛДПР отдали главному кандидату. Отдали много, себе осталось меньше», — подчеркнул председатель партии.

Он добавил, что разница в результатах на выборах между остальными кандидатами не имеет значения. Как напомнил Слуцкий, она составила менее 1%. По словам лидера ЛДПР, благодаря Путину «Крым и Севастополь на политической карте мира навсегда в составе великой России».

Харитонов закончил выступление, проскандировав: «Россия — Крым — Родина одна». После бывшие кандидаты в президенты вчетвером спели со сцены гимн РФ.

Как прошло прощание с Ширвиндтом

В Московском академическом театре сатиры простились с его бывшим художественным руководителем, народным артистом Александром Ширвиндтом. Он умер в пятницу, 15 марта, из-за проблем с сердцем. Как сообщил нынешний худрук Театра сатиры Сергей Газаров, артист скончался в больнице. Несмотря на то, что многие коллеги и друзья знали, что у Александра Анатольевича серьезные проблемы с сердцем, известие о его смерти стало для них шоком.

К началу прощания у Театра сатиры собралась большая толпа желающих проводить Ширвиндта в последний путь. Сама церемония проходила в камерной обстановке в зале учреждения.

По центру у гроба стоял венок от президента России Владимира Путина, также можно было разглядеть цветы от администрации главы государства, от театра Вахтангова, семьи певца Иосифа Кобзона, департамента культуры Москвы и телеведущего Андрея Малахова.

На прощании с Ширвиндтом были замечены Игорь Угольников, Сергей Степашин, Филипп Киркоров, Игорь Костолевский, Геннадий Хазанов, Александр Стриженов, Владимир Машков, Максим Аверин, Юрий Васильев, Владимир Винокур, Амаяк Акопян и многие другие артисты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Александр Мохов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Александр Мохов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Амаяк Акопян Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Амаяк Акопян Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Владимир Винокур Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Владимир Винокур Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Юрий Назаров Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Юрий Назаров Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Валерий Баринов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Валерий Баринов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Наталия Фекленко Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Наталия Фекленко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Костолевский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Костолевский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Угольников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Угольников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Эрнст Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Эрнст Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Кибовский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Кибовский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Екатерина Стриженова и Владимир Машков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Екатерина Стриженова и Владимир Машков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Олешко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Олешко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Крутой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Крутой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Авангард Леонтьев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Авангард Леонтьев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова

Отдать дань памяти актеру и режиссеру пришел Иван Ургант. Это было едва ли не первым появлением на публике телеведущего, который исчез с экранов после того, как выразил свою позицию относительно СВО. СМИ писали, что телеведущий уехал с семьей жить в Израиль, но его отец Андрей Ургант опровергал эту информацию.

С Ширвиндтом дружила бабушка Ивана, актриса Нина Ургант. По словам шоумена, семьи часто бывали друг у друга в гостях. Ургант рассказал, что Ширвиндт обладал уникальным талантом — он мог рассмешить одной фразой.

Последней простилась с Александром Ширвиндтом его супруга Наталья Белоусова. Она сдерживала слезы и эмоции, ее поддерживал сын Михаил, он всю церемонию находился рядом с ней.

Белоусова прожила в браке с Ширвиндтом с 1957 года и до его смерти, хотя супруги были знакомы гораздо дольше, с 16-летия артиста. С присущим ему чувством самоиронии Ширвиндт говорил, что его ровесники разменяли жен за 50 на две по 25 и он бы тоже не против, но «лень вставать из удобного кресла».

Гроб с телом вынесли из театра под аплодисменты собравшихся, по старой актерской традиции. Александр Ширвиндт распорядился, чтобы его тело кремировали. После кремации урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище. С 2018 года там же покоится лучший друг Ширвиндта — Михаил Державин.

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