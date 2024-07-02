Уход Киркорова, смерть Тарасовой, атака на аэродром ВСУ: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Пресс-служба XXXVII Национальной кинопремии «Ника», МО РФ

Внезапный уход Филиппа Киркорова с церемонии вручения премии «Ника», смерть актрисы из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Татьяны Тарасовой, реакция Украины на удар ВС РФ по аэродрому в Миргороде — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Киркоров вдруг покинул «Нику»?

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров внезапно покинул церемонию вручения 37-й Национальной кинематографической премии «Ника», которая проходила в московском театре «Маска» 1 июля, передавал корреспондент NEWS.ru. Почему артист вдруг сорвался с места, неизвестно.

«[Выбежал] из зала на улицу где-то в начале премии, на первых номинантах. Они с актером Павлом Прилучным вышли. Но зашли ли обратно, персонал не видел. Прилучный вернулся. Киркоров — нет, охрана сказала», — рассказал корреспондент NEWS.ru.

Киркоров посетил церемонию в новом имидже: артист появился с седыми волосами, в роскошном черном костюме и с украшением в виде креста и золотыми перстнями. Артист не был заявлен в номинациях, но пришел, чтобы поддержать и поздравить коллег.

Церемония вручения премии «Ника» состоялась в Москве после трехлетнего перерыва. Призы вручили сразу за два года — 2022-й и 2023-й.

Основатель премии Юлий Гусман в театре «Маска» так и не появился, он не смог приехать из-за проблем со здоровьем, зато на премию прибыл Андрей Кончаловский с женой Юлией Высоцкой. Пара, в последнее время редко бывающая на публичных мероприятиях в Москве, вызвала повышенный интерес у прессы. Кончаловский осек фоторепортеров, которые указывали, как нужно встать в кадре, мол, не ваше дело режиссировать, ваше — только снимать.

Тем временем Юлия Пересильд приехала на премию с дочерью Анной. Две Юлии — Пересильд и Снигирь — выбрали одинаковые белые атласные платья, но звезда фильма «Вызов» не смутилась и, наоборот, подчеркнула это совпадение: они обе забрали статуэтки за лучшую женскую роль первого плана, Юлия — за фильм Клима Шипенко про полет в космос, Снигирь — за фильм «За нас с вами» Андрея Смирнова.

Лучший приз за мужскую роль первого плана получил Александр Яценко, он сыграл главного героя в фильме «Праведник» Сергея Урсуляка. Актер отметил, что ему нравится играть сложных персонажей. «Праведник» стал триумфатором вечера, он получил также приз как лучший игровой фильм, Сергей Урсуляк был признан лучшим режиссером. Картина также получила премию за лучшую операторскую работу и монтаж.

В номинации «Лучший неигровой фильм» победила документальная картина «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус. Лучшим анимационным фильмом стал «Щелкунчик, Пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой. Спецприз кинопремии получил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Cценарист Андрей Золотарев так и не ответил на вопрос, снимут ли второй сезон проекта.

Фото: Пресс-служба XXXVII Национальной кинопремии «Ника» Филипп Киркоров

Что известно о смерти звезды «Улицы разбитых фонарей»?

Актриса Татьяна Тарасова, которая стала известна широкому зрителю благодаря ролям в телесериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», скончалась в возрасте 86 лет, сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, где она служила. Причины смерти актрисы в БДТ не назвали.

«На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова. Более 40 лет она посвятила БДТ, сыграв на сцене нашего театра около 30 ролей», — говорилось в публикации.

Тарасова родилась 31 октября 1937 года. В 1961-м окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после этого ее пригласили в труппу Театра имени Ленинского комсомола. После распада театра ее пригласили в труппу БДТ, она попала туда в 1966 году.

В частности, артистка сыграла Аглаю в «Идиоте», унтер-офицерскую вдову в «Ревизоре» и Мирониху в «Последнем сроке». При этом телезритель мог видеть ее в в таких фильмах и сериалах, как «Униженные и оскорбленные» (1964), «Пиквикский клуб» (1986), «Тайны следствия», «Брежнев», «Улицы разбитых фонарей», «Тени прошлого» (2007) и других.

Коллеги запомнили Тарасову в качестве не только талантливой артистки, но и доброго и бесконечно преданного театру человека. В БДТ выразили соболезнования родным и близким по факту случившегося.

Как на Украине отреагировали на удар ВС РФ по аэродрому в Миргороде?

Минобороны РФ 2 июля сообщило об уничтожении украинских самолетов на аэродроме Миргород в Полтавской области. Российское военное ведомство показало соответствующие кадры, на которые попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенного расчетами ОТРК «Искандер-М».

По данным ведомства, в результате удара было ликвидировано пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте истребителей Су-27. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники.

«Я вижу поражение пяти самолетов на открытой стоянке, один горит. Степень поражения и перевод из „поражен“ в „уничтожен“ зависят от желания и возможности потратить кучу денег на ремонт. <...> В любом случае это самый результативный удар по аэродрому с нашей стороны с начала СВО», — пишет Telegram-канале Fighterbomber.

Отмечалось что эти Су-27 могли выпускать ракеты по Крыму и приграничным территориям России. Экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) признал, что в результате удара ВКС России по аэродрому в Миргороде есть «определенные потери» техники.

«Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — сказал он.

Удар ВС России по военному аэродрому ВСУ вызвал бурную реакцию на Украине, указал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. По его словам, украинские блогеры обвинили в этом офицеров, приказавших экипажам Су-27 разместить боевые самолеты на открытой базе.

«Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации», — говорится в публикации.

Украинские военные пытались защитить истребители на аэродроме с помощью нарисованных силуэтов самолетов, отмечает «Военное обозрение». Блогерам удалось разглядеть изображения на кадрах объективного контроля, нарисованные украинцами на стоянках аэродрома для отвлечения внимания.

«Впрочем, это не спасло», — отметили они.

Тем временем военный корреспондент Евгений Поддубный согласился в своем Telegram-канале с выводами западных СМИ, что участь украинских истребителей постигнет и американские F-16. По его словам, за ракетными ударами ВС РФ по военным аэродромам ВСУ на Западе внимательно наблюдают и атака по площадке в Миргороде напрягла колумнистов крупных изданий.

«Удар по площадке в Миргороде напряг колумнистов Forbes, которые логично предположили, что участь украинских истребителей постигнет и американские F-16. Правильно предположили», — согласился он.

Он отметил, что в последнее время участились успешные наземные и воздушные операции по уничтожению стратегически важных объектов противника. Это показатель того, что их планирование вышло на новый качественный уровень, считает он.

Фото: МО РФ

В свою очередь заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов объяснил, что Россия участила атаки на аэродромы ВСУ из-за наличия возможности комплексно бить по таким военным целям. Эксперт подчеркнул, что участившиеся удары по украинским аэродромам являются плановой работой.

Попов уточнил, что сейчас такие удары наносят раз-два в месяц. По его мнению, так ВС России напоминают о себе. Он отметил, что в этом помогает и разведка, которая позволяет заблаговременно узнать, где базируются самолеты. Эксперт предположил, что раньше у России не было такой стратегической задачи.

«Потерять девять самолетов — это много. Также нанесли удар по технико-эксплуатационной части аэродрома, где проводятся обслуживание и ремонт самолетов. Это тоже большой ущерб, им будет тяжелее восстановить технический потенциал. Это проблемный вопрос, плюс потеряли личный состав. ВСУ потеряли многое. Железо можно восстановить, а получить личный состав, подготовить его — это большой удар», — заключил Попов.

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