Угрожавшего Мизулиной убийством гражданина Украины объявили в розыск Мизулина: объявлен в розыск рассылавший угрозы школам гражданин Украины

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Объявлен в розыск гражданин Украины Ярослав Овсюк, который рассылал угрозы школам и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, сообщила в своем Telegram-канале общественный деятель. Мизулина подчеркнула, что готова дать показания по этому делу.

Кстати, наш офис он ложно «взрывал» раз 50. Неоднократно рассылал угрозы убийством в мой адрес. От моего имени рассылал фейки о нападении на школы. Так что я тоже считаю себя потерпевшей по этому делу и готова дать показания, — написала глава Лиги безопасного интернета.

По словам Мизулиной, Овсюку предъявлено обвинение по связанным с террористической деятельностью статьям Уголовного кодекса. Как отметила общественный деятель, мужчина под псевдонимом Белая Роза запугивал российских школьников, публиковал материалы о нападениях на школы, а также «склонял подростков к суициду».

Мизулина добавила, что Лига безопасного интернета направила в правоохранительные органы 137 обращений по деятельности групп и сообществ Овсюка. По ее данным, в настоящее время он находится на территории ФРГ и «продолжает создавать опасные группы» с угрозами школам Узбекистана и Азербайджана.

Почти всем российским школьникам лицо Овсюка знакомо по кружкам. Из-за него и его команды многие подростки, их родители и учителя лишились сна и спокойствия. Из-за него сотни школ эвакуировали и проверяли сотрудники полиции, — отметила Мизулина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета сообщила, что провокаторы начали писать в социальных сетях подросткам по всей России, предлагая им совершить теракт. Неизвестные обещают несовершеннолетним вознаграждение либо запугивают их. Мизулина призвала граждан немедленно блокировать пользователя при получении подобных сообщений.