«Угрожала»: раскрыты подробности встречи Мизулиной со студентами в Москве Сотрудники РАНХиГС не давали студентам задавать провокационные вопросы Мизулиной

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Сотрудница академии Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) во время выступления главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной срывала головные уборы со студентов, если они задавали провокационные вопросы, хватала за руки и угрожала, рассказал источник NEWS.ru. Кроме того, она также просила убрать телефоны, хотя сама Мизулина не была против съемки. Как сообщил источник, сотрудники академии повышали на всех голос, пытаясь для видимости создать образ послушных студентов.

Сотрудница академии РАНХиГС во время выступления Екатерины Мизулиной срывала головные уборы со студентов, если они задавали провокационные вопросы, хватала за руки, угрожала, просила убрать телефоны, хотя сама Екатерина не была против съемки. Сотрудники академии повышали на всех голос, пытаясь для видимости создать образ послушных студентов, — рассказал осведомленный источник.

Ранее в Сети появились кадры выступления Мизулиной в рамках Медианедели в РАНХиГС. Она затронула тему безопасности в интернете и рассказала об опасном контенте, который наиболее беспокоит молодежь, об утечке данных, о результатах работы команды Лиги безопасного интернета.