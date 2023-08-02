Уголовные дела и обыски: как часто Ксенией Собчак интересовалась полиция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

СК РФ проверит новое интервью Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным на предмет публичного оправдания терроризма. Как часто журналист за последнее время попадала в поле зрения правоохранителей?

Член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в интервью Собчак можно найти призывы к различным радикальным действиям. По ее мнению, журналист должна нести полную ответственность за распространение этих данных.

«Наличие дисклеймера не является правовым основанием для освобождения от ответственности за распространение незаконной информации», — заявила Мизулина.

Как Собчак заинтересовались из-за фейков

В 2022 году правоохранительные органы усмотрели в действиях Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направили материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Причиной этого стало интервью журналистки, в котором режиссер Виталий Манский заявил, что на Московском международном кинофестивале якобы «воруется не меньше 85% бюджета».

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ», — прокомментировали в правоохранительных органах.

В итоге СК не стал возбуждать уголовное дело в отношении телеведущей.

Как Собчак покинула Россию накануне обысков

В загородном доме Ксении Собчак в октябре прошлого года прошли обыски по делу о вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова 11 млн рублей. По этой же статье ранее были задержаны коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский.

По данным источников ТАСС, у полиции было постановление о задержании журналистки. Однако Собчак покинула страну: в Telegram-каналах распространились фото и видео того, как она пешком прошла границу с Литвой, воспользовавшись своим израильским паспортом.

Позднее постановление о привлечении Ксении Собчак по уголовному делу о вымогательстве в качестве подозреваемой было отменено следователем полиции, ей изменили статус на свидетеля.

Почему Собчак интересовалась транспортная полиция

В январе 2020 года Ксению Собчак сняли с рейса во Внуково. Борт направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, однако вылет задерживался. Пассажиров попросили оставаться пристегнутыми, но Собчак заявила, что не собирается этого делать.

В результате журналист отказалась лететь. Самолет подогнали ближе к терминалу и подали трап. Затем на место инцидента прибыли сотрудники транспортной полиции, которые составили протокол на имя телеведущей.

Как Собчак стала жертвой во время съемок

В июле 2020 года Ксения Собчак во время съемок в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области была вынуждена обратиться в полицию из-за нанесенных ей и ее съемочной группе побоев.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова (режиссер Сергей Ерженков. — NEWS.ru). Полиция вызвана. Камеру отобрали здоровенные бугаи», — рассказал она.

Журналист расследовала историю бывшего послушника, который якобы подвергался издевательствам в монастыре в подростковом возрасте.

«Мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками, в качестве „наказания“ за провинности», — разъяснила Собчак.

Полиция обнаружила признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, однако уголовное дело возбуждено не было.

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