Уголовное дело блогера Лерчек будут расследовать на федеральном уровне

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее супруг Артем Чекалин

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) передали в Следственный комитет России, сообщил Telegram-канал Mash. Ранее расследованием занимались сотрудники московского СК. По данным канала, дело передали на федеральный уровень из-за слишком большого ущерба.

Расследованием займется сотрудник СК РФ, который вел дело о хищениях на космодроме Восточной. Также уточняется, что в отношении Чекалиной заведено еще одно уголовное дело. Блогера обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупных размерах. По данным Mash, Лерчек вывела за рубеж около 130 млн рублей.

Ранее Пресненский районный суд Москвы отказал в переводе Чекалиной под домашний арест. На этой мере пресечения настаивала столичная прокуратура. По данным РИА Новости, Лерчек не явилась на соответствующее заседание суда. Ее представлял адвокат.

По данным следствия, Чекалина и ее супруг в 2021 году легализовали свыше 130 млн рублей, добытых незаконно. На эти деньги они купили американскую валюту. Во время расследования чета Чекалиных выплатила долг перед налоговой в размере 311 млн рублей. По словам обвиняемых, в этом им помог друг-бизнесмен.