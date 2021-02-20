Уфолог рассказал, чем пришельцы отличаются от россиян

https://static.news.ru/photo/872a514c-735a-11eb-9292-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Различий между россиянами и пришельцами много, в частности они отличаются энергетикой. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

При этом эксперт отметил, что есть черты, которыми представители внеземных цивилизаций очень похожи на нас. По его мнению, понятия этики и совести для внешнего космоса первостепенны, и именно это в выгодном свете приближает россиян к пришельцам в отличие от других народов.

Население нашей планеты в целом представлено людьми, обладающими не только расовыми отличиями. У нас разный менталитет, разные духовные ценности. Но я могу утверждать, что россияне по своему духовному основанию в чём-то главном, центральном, что ценится в космосе, превыше всего — гораздо ближе к инопланетянам, чем все остальные, — рассказал Уваров.



Эксперт по паранормальным явлениям считает, что для граждан России понятие «совесть» не пустое слово. Особенно это видно сейчас, отметил он, когда в мире проявляется очень агрессивная политика с повсеместной подменой ценностей.



Особенно подмена понятий и агрессивная политика видна на Западе, у них происходит подмена основных духовных ценностей. Даже религиозный фактор на сегодняшний день искажён, они ломают и его. Но мы, россияне, несмотря на все трудности, от своих ценностей не отказываемся, для нас они остаются чем-то главным. И в этом смысле пришельцы на нас очень внутренне похожи, так как понятие этики и совести для них первостепенны, — заключил он.



Ранее NEWS.ru сообщал, что странное существо, напоминающее пришельца из космоса, обнаружили учёные во льдах Арктики.