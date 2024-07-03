Уехавший в Армению липецкий предприниматель объявлен в розыск В розыск объявили основателя «Липецкого станкостроительного предприятия»

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МВД России объявило в международный розыск 77-летнего основателя «Липецкого станкостроительного предприятия» (ЛСП) Владимира Петрова, его карточка появилась в электронной базе ведомства, сообщает «Коммерсант». Как пишет газета, МВД по Липецкой области в январе прошлого года возбудило уголовное дело о хищении бюджетных денег, которые были выделены АО «Станкопром», предприятию Петрова. Ему грозит до 10 лет заключения.

В международный розыск объявлен 77-летний основатель «Липецкого станкостроительного предприятия» Владимир Петров, — говорится в сообщении.

Бизнесмен в мае этого года уехал в Армению вместе с женой, несмотря на то, что с конца прошлого года мужчина находился под подпиской о невыезде. МВД планировало предъявить ему обвинения 30 мая, однако подозреваемый выехал за пределы России, предварительно не согласовав вопрос своего отъезда со следователями.

Адвокаты предпринимателя назвали его розыск необоснованным, утверждая, что Петров планирует вернуться в Россию. Сам Петров, пишет «Коммерсант», передал адвокатам, что попал в больницу после того, как узнал об объявлении в розыск.

Ранее Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Полиция возбуждала в отношении нее дело об оправдании терроризма. Незадолго до этого МВД объявило ведущую в розыск.