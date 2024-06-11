Удушение на скорости и кровавые топоры: самые громкие убийства за сегодня

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На девушку в Улан-Удэ оформили кредит и убили кирпичом, под Ростовом мужчина привязал сожительницу за шею к бамперу и протащил до лесополосы, житель Чехова убил дедушку топором, а 44-летний петербуржец расчленил топором отца — эти новости стали более заметными в криминальной сводке за 11 июня. NEWS.ru раскрывает обстоятельства самых громких криминальных кейсов за сегодня.

Взял кредит и забил кирпичом в гараже

В Улан-Удэ 20-летний молодой человек взял кредит на новую знакомую, а потом убил ее. Тело он сбросил в яму и забросал сверху мусором.

Известно, что юноша познакомился на улице с 19-летней девушкой, они сразу отправились на прогулку, во время которой он незаметно выкрал у нее телефон и оформил в банковском приложении кредит. Затем злоумышленник заманил ее в заброшенный гараж и несколько раз ударил кирпичом.

Подозреваемого уже задержали, мужчина находился в соседнем регионе. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Привязал за шею к бамперу и добил кувалдой в лесу

В поселке Реконструктор Ростовской области 38-летний местный житель в ночь на 10 июня жестоко расправился с сожительницей-ровесницей. Тело женщины обнаружили в лесополосе в тот же день, когда очевидцы вызвали полицию.

Установлено, что партнер избил ее, привязал к бамперу автомобиля, протащил до лесополосы по асфальту, а затем добил кувалдой.

У погибшей с сожителем долгое время были напряженные отношения из-за ревности друг к другу. Муж требовал от супруги прекратить общение с бывшим. Та же обвиняла избранника в неверности. Ночью перед происшествием пара выпивала алкоголь. В ходе застолья старые обиды вспыхнули и привели к эскалации конфликта.

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Рубанул дедушке по шее

В поселке Столбовая подмосковного Чехова 36-летний мужчина около недели скрывал, что расправился со своим 86-летним дедушкой. Мужчина во время ссоры ударил пенсионера топором по шее и скрылся с места преступления.

«В начале июня 2024 года 36-летний мужчина <...> в ходе словесного конфликта со своим 86-летним дедушкой взял топор и нанес ему удар по шее. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Однако внук еще около недели скрывал факт его смерти, пока родственники не обратились в правоохранительные органы», — сообщили в областной прокуратуре.

Подозреваемый признал вину в полном объеме. Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста до 8 августа.

Расчлененка в Петербурге

Полицейские обнаружили обезглавленное тело в квартире мужчины, который кидался на прохожих на улице Бадаева. Убитый оказался отцом 44-летнего петербуржца.

Согласно предварительным данным, мужчина расправлялся с жертвой, когда к нему постучалась соседка, которая пришла сообщить о протечке в ее квартире. Он избил 73-летнюю женщину.

Затем мужчина выбежал во двор, где напал на фельдшера прибывшей к пенсионерке скорой помощи. Злоумышленник пытался ранить его отверткой в область груди. Однако медик хранил мобильный телефон в кармане и чудом не пострадал.

Прибывшие на место стражи порядка открыли огонь, чтобы задержать агрессора. Позднее они увидели в его квартире лужи крови. В одной из комнат находилось тело без головы, перевязанное ремнями. Рядом оказался топор.

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