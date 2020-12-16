Бизнесмен Удодов – больше не зять премьера Мишустина

Органы ЗАГС Москвы расторгли брак между бизнесменом Александром Удодовым и Натальей Стениной. Женщина является сестрой председателя правительства России Михаила Мишустина.
Заявление о разводе было подано месяцем ранее,
По его словам, решение принято супругами совместно. Все имущественные вопросы урегулированы по соглашению сторон. Общих детей у Удодова и Стениной не было.
Пара находилась в браке с 2008 года.
Удодов ведёт несколько крупными бизнес-проектов. Он входит в правление Евразийского трубопроводного консорциума, включённого в рейтинг Forbes 200 крупнейших частных компаний России 2019 года. Компания является крупным поставщиком труб большого диаметра «Газпрому» и «Транснефти». В числе других известных бизнес-интересов предпринимателя «Грибная радуга» — проект по тепличному выращиванию шампиньонов в Курской области был запущен летом 2017 года.
В январе 2020 года на YouTube-канале Алексея Навального
27 февраля Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка
После этого бизнесмен обратился в суд с просьбой обязать оппозиционера удалить не соответствующие действительности сведения, опубликовать опровержения, а также взыскать с Навального компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей, писал NEWS.ru.