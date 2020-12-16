Бизнесмен Удодов – больше не зять премьера Мишустина

https://static.news.ru/photo/a2cc79f2-4105-11eb-8a62-fa163e074e61_660.jpg Фото: udodovalexander/Facebook.com

Органы ЗАГС Москвы расторгли брак между бизнесменом Александром Удодовым и Натальей Стениной. Женщина является сестрой председателя правительства России Михаила Мишустина.

Заявление о разводе было подано месяцем ранее, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Удодов факт развода информагентству подтвердил.

По его словам, решение принято супругами совместно. Все имущественные вопросы урегулированы по соглашению сторон. Общих детей у Удодова и Стениной не было.

Пара находилась в браке с 2008 года.

Удодов ведёт несколько крупными бизнес-проектов. Он входит в правление Евразийского трубопроводного консорциума, включённого в рейтинг Forbes 200 крупнейших частных компаний России 2019 года. Компания является крупным поставщиком труб большого диаметра «Газпрому» и «Транснефти». В числе других известных бизнес-интересов предпринимателя «Грибная радуга» — проект по тепличному выращиванию шампиньонов в Курской области был запущен летом 2017 года.

В январе 2020 года на YouTube-канале Алексея Навального вышел ролик о недвижимости, которой обладает семья Мишустина. Оппозиционер утверждал, что часть домов и земель является подарками от Удодова. Сам же предприниматель якобы обогатился за счёт мошеннических схем с налогами как раз в тот период, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.

27 февраля Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка сообщал , что в 2009 году Удодов приобрёл пять помещений в жилом комплексе на 20 Pine Street на сумму $5 млн. Купил он их через несколько фирм, собственником которых стал позже. Затем по такой же схеме он приобрёл ещё одну квартиру за $1,3 млн в том же жилом комплексе.

После этого бизнесмен обратился в суд с просьбой обязать оппозиционера удалить не соответствующие действительности сведения, опубликовать опровержения, а также взыскать с Навального компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей, писал NEWS.ru.