Удары «Торнадо-С» сорвали наступление ВСУ: новости СВО на вечер 25 мая

Фото: МО РФ

Бойцы Вооруженных сил России тремя ударами из РСЗО «Торнадо-С» сорвали готовящееся контрнаступление украинских войск в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его информации, удар был нанесен под Липцами, где ВСУ копили силы и технику для атаки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 25 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о последних успехах ВС России

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, за успех данной операции отвечают бойцы подразделения группировки войск «Центр». На данном участке фронта противник потерял до 410 человек. ВС России также поразили технику ВСУ, включая пушку «Гиацинт-Б», САУ «Акация» и американскую гаубицу М102.

Переход села Архангельское под контроль российской армии позволяет расширить Очеретинский выступ, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он объяснил, что взятие пункта — это еще один важный шаг на пути к окружению Вооруженных сил Украины под Горловкой.

Генсека НАТО раскритиковали за слова об ударах по России

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо судить за призывы разрешить Украине бить западным оружием по территории России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он уверен, что подобные предложения подталкивают мир к катастрофе.

Если НАТО разрешит украинским военным наносить удары западным оружием вглубь России, то это развяжет руки Москве для уничтожения военных объектов в Польше, Румынии, Молдавии и странах Балтии, таким предположением поделился военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, на авиабазу в польский Жешув поступает внушительное число вооружений, поэтому этот объект может стать основной целью удара России.

Участникам «мирной конференции» в Швейцарии будет полезно знать о призыве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Украины по России, убеждена представитель МИД РФ Мария Захарова. Cаммит по Украине пройдет 15–16 июня недалеко от города Люцерн. Россию на конференцию не приглашали.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова генсека НАТО, объяснил соответствующее заявление «помешательством на войне». Он уверен, что Столтенберг хочет навредить Москве любой ценой.

Фото: МИД РФ Мария Захарова

В зоне СВО ликвидировали звезду украинской легкой атлетики

В зоне специальной военной операции был ликвидирован знаменитый украинский легкоатлет Олег Мельничук, сообщил Telegram-канал «Шепот фронта». Уточняется, что он служил в подразделении специального назначения и имел позывной Слон. Информацию об этом подтвердили украинские СМИ, которые писали, что Мельничук пошел на фронт добровольцем.

Представитель пророссийской подпольной организации «Дозор» рассказал, что грузинские наемники, которые являются бывшими сотрудниками МВД республики, засели в жилых квартирах Константиновки в Донецкой Народной Республике. По его словам, они даже не скрывают своего присутствия.

На Украине обозначили цели после получения F-16

Украинский эксперт по авиации Анатолий Храпчинский заявил, что с американскими истребителями F-16 украинские войска смогут атаковать военные аэродромы на территории России. По его мнению, другими целями станут объекты, где складируется или производится вооружение. Некоторые эксперты полагают, что боевые самолеты F-16 уже доставлены на Украину, однако официальных сообщений по этому поводу не поступало.

Американский бизнесмен и владелец SpaceX Илон Маск написал в соцсети, что Россия пытается заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. По его словам, это серьезная проблема, поскольку компании приходится тратить большие ресурсы, чтобы бороться с этим.

Фото: МО Украины

Дрон ВСУ атаковал легковушку под Белгородом

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали легковой автомобиль в поселке Красное Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что водитель машины не пострадал.

Также ВСУ ударили по селу Ясные Зори Белгородского района Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата. Противник сбросил с дрона взрывное устройство на здание местного сельхозпредприятия. В результате атаки никто не пострадал. От взрыва в здании сельхозпредприятия вспыхнуло пламя, прибывшие на вызов пожарные расчеты оперативно потушили возгорание.

ВСУ атаковали беспилотником село Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. К месте ЧП стянули представителей спецслужб.

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