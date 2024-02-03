Удары российской артиллерии по позициям ВСУ у Донецка попали на видео Военкор Руденко показал видео ударов артиллерии ВС России по ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российская артиллерия наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины в районе поселка Спорное под Донецком. По его словам, на кадрах можно увидеть работу 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России.

В районе Спорного артиллерия 123-й бригады и авиация Южной группировки войск уничтожают позиции боевиков ВСУ, — подписал ролик журналист.

Минобороны России ранее сообщило, что самоходная артиллерийская гаубица «Мста-С» со снайперской точностью уничтожила скрытую позицию Вооруженных сил Украины на Северском направлении. Ведомство показало кадры артобстрела. Отмечалось, что расчеты боевой машины получили координаты от разведчиков, изучающих местность с помощью беспилотников.

До этого стало известно, что российские вертолеты Ми-28Н «Ночные охотники» атаковали позиции ВСУ на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Экипажи армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинской армии. Все намеченные цели были уничтожены.

Российская армия также улучшила позиции на Краснолиманском направлении. Кроме этого, бойцы ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. В районах населенных пунктов Клещеевка и Красное в ДНР российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Также было отражено две атаки штурмовых групп противника в районе Белогоровки. Потери украинской армии на данном направлении составили до 290 военных, а также три боевые машины и 17 автомобилей.