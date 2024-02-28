Удары российских РСЗО по пехоте ВСУ в Бердычах попали на видео Военкор Коц показал видео ударов российских ракет по пехоте ВСУ в Бердычах

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, запечатлены удары российских РСЗО по пехоте ВСУ в Бердычах. По его словам, украинские военные отошли в этот населенный пункт из Авдеевки.

Наши РСЗО отрабатывают по скоплению живой силы и технике в населенном пункте Бердычи, куда «организованно» отошли силы из Авдеевки. В радиоэфире паника, — написал Коц.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее показал видео, на котором, предположительно, запечатлены удары фугасными авиабомбами по объектам ВСУ в районе Курахово в ДНР. Он отметил, что именно там должна пройти новая линия украинской обороны на Авдеевском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Котенок рассказывал, что ВСУ готовят линию фронта на рубеже Курахово — Карловка. Он отметил, что там экстренным способом возводятся защитные сооружения. По его словам, украинская армия пытается создать полноценную линию обороны, отдавая при этом села Тоненькое, Северное, Степовое. Он добавил, что, отходя, противник оставляет огневые заслоны, перемещаясь мелкими группами на новую линию обороны.