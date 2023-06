В четверг три ракеты Storm Shadow упали на мосты, соединяющие Крым и Херсонскую область в районе небольшого Чонгарского полуострова. Крым и Херсонщину здесь стыкуют два моста, переброшенные через Сиваш — залив Азовского моря.

Судя по сообщениям очевидцев, первый мост получил два удара, еще один пришелся по второму. В результате обстрела жертв нет, о чем сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уже заявил: «Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени».

При этом власти напоминают, что Крым с материком связывают три дороги, и две из них — с пунктами пропуска «Перекоп» и «Армянск» — не пострадали и продолжают работать в нормальном режиме.

После появления информации о ракетных ударах по мостам в блогосфере зазвучали предположения, что после этого начнется наступление ВСУ в сторону Крыма с Херсонского направления. Однако эксперты считают такой вариант маловероятным.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с NEWS.ru отметил, что разрушенные мосты важны для снабжения обеих южных российских группировок — не только для херсонской, но и запорожской.

«Потому что подкрепление и снабжение из Крыма идет туда в достаточно больших количествах. В том числе там воюют и отряды добровольцев, сформированные из крымчан. Удары ВСУ по нашим тылам, в частности по Чонгару, свидетельствуют о попытке затруднить общую логистику для наших войск. Но это еще не говорит о том, что Киев готовит наступление именно здесь, через Днепр», — пояснил Онуфриенко.

По словам эксперта, вариант атаки ВСУ с запада, со стороны Херсона достаточно затруднен из-за последствий катастрофы на Каховской ГЭС. «Там ил, топи, грязь, и, пока все не просохнет, наступать там бесполезно», — отметил Онуфриенко.

По словам эксперта, эта местность полностью открытая и хорошо простреливается, а «перебрасывать войска через Днепр и обнажившееся дно водохранилища очень сложно».

«И дело даже не в переброске личного состава, это можно сделать, если оставить за кадром размах потерь. Но вот перебросить тяжелую бронетехнику и, главное, большое количество топлива и боеприпасов нереально. У ВСУ нет господства в воздухе. Так что с Херсонского направления ждать натиска ВСУ стоит меньше всего», — пояснил Онуфриенко.

По его мнению, о том же свидетельствуют и зафиксированные факты переброски частей ВСУ с Херсонского направления на Запорожское. «Скорее всего, удары по мостам — это попытка общего затруднения снабжения наших сил, в том числе и на Запорожском направлении. И вот это уже важно», — добавил Онуфриенко.

Вскоре после удара по мостам ВСУ активизировались севернее, на Запорожском направлении, на линии Орехов — Мелитополь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Обстановку по состоянию на 10:30 утра он описал так: «Ореховское направление Запорожского фронта — очень жарко. Бои высокой интенсивности идут на протяжении более шести часов. Враг бросил в атаку десятки единиц западной бронетехники и не менее трех рот личного состава. Активно работает артиллерия».

В Симферополе уже заявили, что мосты пострадали несильно, на дорожном полотне имеется лишь одна крупная пробоина. На восстановление потребуется максимум несколько недель, решается вопрос об организации движения по одной из уцелевших полос, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Если мы берем полностью восстановление мостового сооружения, то есть пролета, который поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку необходимо заказать соответствующие материалы. Сейчас как раз решается вопрос об организации движения по одной из полос», — сказал он телеканалу «Россия 24».

Онуфриенко считает, что удары по мостам «абсолютно не критичны». «Я видел эти дырки от ракет, они достаточно легко объезжаются автотранспортом. И на самом деле легко заделываются. Положить там временные перекрытия — вообще не проблема. Ремонтные работы сделать тоже просто. Подшивается под дырой удерживающий слой, потом само полотно армируется и заливается бетоном. Собственно, по таким латаным мостам мы по всей стране ездим», — поделился эксперт.

По мнению Онуфриенко, нет нужды задействовать инженерные подразделения ВС РФ, с ремонтом справятся и обычные гражданские службы. «Не надо рядом наводить понтонные переправы, потому что действуют альтернативные выезды из Крыма — через Армянск», — добавил аналитик.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу предупреждал, что командование ВСУ планирует удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. По его словам, применение этих средств вне зоны СВО означало бы «полноценное втягивание США и Британии в конфликт, что повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине».

После выступления Шойгу посол России в Лондоне Андрей Келин пригрозил, что в случае удара по полуострову последуют ответные меры. Келин не стал раскрывать конкретные варианты действий ВС РФ, но напомнил: «Крым — это часть России, так что все возможно».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко тоже считает, что удар по Чонгару не критичен, но сам маршрут на Мелитополь важен для снабжения российских войск на южных направлениях.

«Данный высокоточный и, к сожалению, успешный удар — очень негативный признак. Мост — сложное инженерное сооружение, которое строится долго. Восстановить его теоретически можно после оценки характера разрушений, но пока непонятно, в какие сроки и насколько он будет тогда функционален», — сказал Коротченко.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

«Бук-M3»