Удары по ТЭК, дроны над четырьмя регионами: как ВСУ атакуют РФ 24 апреля

Фото: МО Украины

За прошедшие сутки российские регионы вновь подверглись ударам украинской армии. Два топливно-энергетических объекта загорелись в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Смоленскую область. Дежурные средства ПВО уничтожили четыре дрона противника над Воронежской областью. Еще один БПЛА ВСУ был сбит в Чернянском районе Белгородской области. Украинский дрон попытался нанести удар по объекту в промышленной зоне Липецка. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Губернатор Смоленской области заявил об атаках на объекты ТЭК

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил в Telegram, что в результате атаки беспилотников ВСУ загорелись два топливно-энергетических объекта. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар.

«По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — сообщил глава региона. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Telegram-канал SHOT отмечает, что жители Смоленской области сообщили о взрывах в районе нефтебазы у деревни Раздорово. По информации канала, первый взрыв раздался в 03:15, через 15 минут прогремел второй. По информации SHOT, после этого в районе промышленного объекта появились зарево и дым. Как отмечает SHOT, около 04:00 жители услышали еще несколько громких хлопков. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Глава Липецкой области сообщил об атаке дрона

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил в Telegram-канале о падении беспилотника в Липецке около 05:00. По словам главы региона, никто не пострадал.

Позднее Артамонов сообщил, что украинский беспилотник пытался атаковать объект в промышленной зоне Липецка. Он отметил, что местные власти решили не включать системы оповещения в городе. Эвакуация была проведена только на территории падения дрона.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

«[Украиной] была предпринята попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было», — написал Артамонов.

Накануне режим опасности атаки беспилотников был объявлен в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Средства ПВО были приведены в боевую готовность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Воронежской области рассказал о налете беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника. По его словам, никто не пострадал. После падения одного из дронов на территории частного домовладения осталась большая воронка. Глава региона подчеркнул, что местным жителям будет оказана необходимая помощь по восстановлению поврежденных домов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по Белгородской области

Пресс-служба Минобороны России заявила, что накануне средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Сведения о пострадавших не поступали.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что система ПВО сбила украинский беспилотник в Чернянском районе. По его словам, в селе Волоконовка осколками была повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Кроме того, произошло возгорание сухой травы на площади 800 кв. м. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг возгорания.

Фото: МО РФ

Два человека пострадали при атаке на ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 73 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, 11 обстрелов были зафиксированы на Донецком направлении, девять — на Горловском. Один обстрел произошел на Ясиноватском направлении, еще один — на Волновахском. Двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

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