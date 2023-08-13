Удары кассетными боеприпасами по Донецку: как ВСУ атакуют РФ 13 августа При обстреле ВСУ кассетными боеприпасами погиб мирных житель Донецка, шесть человек получили ранения, включая девочку-подростка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Донецк. Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ, в Петровском районе города

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России сообщило, что система противовоздушной обороны в ночь на 13 августа сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал, что за сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам девять различных боеприпасов, сбито два беспилотника. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что при обстреле ВСУ кассетными боеприпасами погиб мирных житель Донецка, шесть человек получили ранения, включая девочку-подростка. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Министерство обороны России сообщило, что система противовоздушной обороны в ночь на 13 августа сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. По данным ведомства, попытка Украины осуществить террористическую атаку была пресечена около 04:00 мск. В Минобороны добавили, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Также ВСУ пытались атаковать дронами Белгородскую область вечером 12 августа. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Журавлевка в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Гладков сообщил, что в селе Петропавловка сбит украинский беспилотник. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь. В Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником противника атакован инфраструктурный объект связи. Повреждений нет.

«Также из миномёта обстреляна окраина хутора Старый — зафиксировано пять прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе сбит один беспилотник противника. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Фото: t.me/vvgladkov

Как ВСУ обстреляли ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что при обстреле ВСУ кассетными боеприпасами погиб мирных житель Донецка. Он отметил, что в результате удара ранения получили шесть человек, включая 12-летнюю девочку. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ получила ранение мирная жительница. По его словам, украинские войска ударили по жилому массиву Строитель в Никитовском районе города.

Фото: t.me/Prikhodko1970

Что известно о ситуации в Урожайном

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что в ходе ожесточенных боестолкновений украинским военным удалось взять под контроль северную часть населенного пункта Урожайное в ДНР. По его словам, для достижения цели противник стал совершать большое число «мясных штурмов». Кроме того, в боевых действиях под Урожайным были уничтожены несколько подразделений элитных морпехов ВСУ, отметил он. Минобороны России эту информацию не комментировало.

При этом Рогов отверг информацию о том, что украинским военным удалось полностью захватить Урожайное, отметив, что бойцы ВС РФ продолжают контролировать южную часть населенного пункта. По словам Рогова, ВСУ активно бьют по Урожайному авиабомбами J-DAM, используют большое число дронов-камикадзе, а также сбрасывают снаряды с БПЛА. Активные боевые действия вблизи населенного пункта продолжаются.

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