«Ударили под башню»: боец ВС РФ в деталях рассказал об уничтожении Abrams Боец ВС России рассказал, что подбил танк Abrams в зоне СВО двумя дронами

Фото: МО РФ

Американский танк M1 Abrams в зоне спецоперации подбили двумя дронами, рассказал телеканалу «Звезда» военнослужащий 15-й отдельной Александрийской мотострелковой бригады ВС России с позывным Рассвет. По его словам, первый беспилотник поразил тыльную кормовую часть, а вторым нанесли удар под башню.

Были на позиции, ждали технику — неважно, Abrams, не Abrams. Вот выкатился этот танк. Первым бортом в тыльную кормовую часть попали, он остановился. Незамедлительно подняли второй борт, ударили ему под башню сзади. Произошло возгорание боекомплекта, и он начал просто гореть, — рассказал солдат.

Впервые об уничтожении Abrams стало известно 26 февраля. Российские бойцы подбили его на Авдеевском направлении с помощью беспилотника-камикадзе. Позднее стало известно, Abrams, уничтоженный в зоне специальной военной операции на Украине, был поражен FPV-дроном «Пиранья». Такие аппараты в основном используются для уничтожения блиндажей, укрытий и укреплений, но на счету этих беспилотников есть и тяжелая бронетехника.

Министерство обороны официально платит премии в размере 200 тысяч рублей за танк противника. Режиссер Иван Охлобыстин пообещал направить 10 млн рублей военным, поразившим американский танк.