Удар возмездия и новые льготы военным: новости СВО на вечер 9 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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9 марта российские военные нанесли массированные удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, это был «удар возмездия» за теракты в Брянской области. Он рассказал, что в результате массированного обстрела российские военные уничтожили базу украинских беспилотников, сорвали переброску иностранного вооружения ВСУ, а также на время вывели из строя производственные предприятия, отвечающие за ремонт военной техники и изготовление боеприпасов.

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что эффект от «удара возмездия», нанесенного российскими войсками по Украине, будет очень ощутимым для Киева. По его мнению, он не только затруднит снабжение ВСУ иностранным оружием и боеприпасами, но и развеет веру в собственную неуязвимость у президента Украины Владимира Зеленского и приезжающих в Киев западных политиков.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России смягчит условия ряда ипотечных программ для участников СВО: нововведения затронут граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации и непосредственно участвующих в спецоперации. Речь шла о программах «Льготная ипотека» и «Дальневосточная ипотека».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Строительство жилого дома

В пресс-службе «Единой России» уведомили, что рабочая группа по вопросам СВО выйдет с инициативой о прeкращении кредитных обязательств родителям и усыновителям погибших на фронте участников спецоперации. Как заявил замруководителя рабочей группы вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, это поможет защитить участников военной операции и их близких в вопросах, связанных с кредитными обязательствами.

Отмечалось, что на сегодня не все родственники, за исключением супругов и несовершеннолетних детей, являясь созаемщиками по кредитам, в том числе ипотечным, подпадают под действие закона о кредитных каникулах. В случае гибели военнослужащего или тяжелой инвалидности его кредитные обязательства гасятся, а весь долг может перейти другим сoзаемщикам — например, отцу, матери или обоим родителям.

Из Совфеда же сегодня поступило предложение о том, как урегулировать конфликт на Украине. Сенатор Чижов уверен, что ЕС должен прекратить поставки оружия Киеву для деэскалации ситуации. Евросоюз мог бы оказать политическое давление на украинские власти, подтолкнув их к прекращению боевых действий, считает сенатор.

Фото: Министерство обороны Украины Вооружённые силы Украины

Он назвал поддержку Украины «тупиковым путем» для Европы. Чижов при этом добавил, что военная поддержка Запада будет снижаться по мере успехов России в рамках спецоперации.

В это время в зоне боевых действий на время пропал, после чего объявился российский рэпер Давид Нуриев (Птаха). Представитель музыканта объяснила, что своим исчезновением он вместе с коллегой Андреем 3022 хотел «потроллить» украинских солдат. Она уточнила, что исполнитель ездил в ДНР с гуманитарной помощью. Он привез находящимся в зоне СВО аптечки, спальные мешки и другие необходимые вещи. Птаха также поддержал участников спецоперации выступлениями.