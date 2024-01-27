Удар штурмовиков Су-25 по опорным пунктам ВСУ попал на видео Военкор Руденко показал видео удара по позициям ВСУ под Донецком

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России бьют по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Как отметил журналист, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Господство в небе очень важный для нас фактор, и его необходимо сохранять, — подписал ролик военкор.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили военнослужащих и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Там подчеркнули, что полет прошел в штатном режиме, без происшествий.

До этого стало известно, что истребители Су-25СМ из Центрального военного округа совершили удар по позициям украинских войск в районе Краснолиманского направления в ходе специальной военной операции. В результате был поражен опорный пункт ВСУ.