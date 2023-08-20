Удар по ж/д вокзалу, сбит дрон у Москвы: как ВСУ атакуют РФ 20 августа В ночь на 20 августа ВСУ атаковали Курск и Ростовскую область, украинский дрон сбили на подлете к Москве

Фото: t.me/gubernator_46

Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в ночь на 20 августа пять человек получили ранения при атаке украинского дрона на железнодорожный вокзал в Курске. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон ВСУ был сбит на подлете к столице. Кроме того, украинские военные атаковали тремя БПЛА Ростовскую область и нанесли удары по Белгородской области. За минувшие сутки в результате обстрелов Херсонской области погиб мирный житель, еще двое были ранены. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке на ж/д вокзал в Курске

Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в ночь на 20 августа пять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. По предварительной информации, дрон врезался в крышу здания вокзала, после чего на ней возник пожар.

Старовойт рассказал, что на ж/д вокзале получили повреждения фасад, крыша, платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель. В момент взрыва в здании было 50 человек, пять из них получили легкие ранения от осколков стекол. Троих пострадавших осмотрели врачи и отпустили домой, еще двое отказались от медицинской помощи. Пожар на вокзале был ликвидирован в 03:46 мск.

Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске Фото: t.me/gubernator_46 Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске

Какие еще объекты атаковали ВСУ в Курской области

РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что электроподстанция в городе Судже получила повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Без света остались более пяти тысяч человек, пострадавших нет. Для возобновления электроснабжения проводится подключение резервного источника питания. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Как ВСУ пытались атаковать Москву

Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье, 20 августа, украинский беспилотник совершил попытку атаки на российскую столицу. По его словам, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны. Собянин поблагодарил российских военных за проделанную работу.

Минобороны России сообщило, что около 04:00 мск ВСУ предприняли попытку атаки на Москву с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник был зафиксирован над территорией Ступинского района Московской области. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, беспилотник рухнул в безлюдном месте. В результате атаки украинской армии пострадавших и разрушений нет.

Из-за атаки БПЛА в аэропортах Домодедово и Внуково был объявлен план «Ковер». Все прибывающие самолеты перенаправили в Шереметьево. Позднее Росавиация сообщила, что аэропорты Внуково и Домодедово полностью возобновили работу после ограничений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Где упали украинские дроны

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в своем Telegram-канале, что два украинских дрона-камикадзе упали на территории воинской части в Каменске. По его словам, военные решили не сбивать дроны из-за их малых размеров, их посадили с помощью средств РЭБ. В результате крушения БПЛА пострадавших и разрушений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Кроме того, Голубев заявил, что еще один дрон-камикадзе упал недалеко от Новошахтинска. Глава региона уточнил, что в результате этой атаки также никто не пострадал.

ВСУ обстреляли Херсонскую область

ТАСС сообщил со ссылкой на экстренные службы, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли три населенных пункта левобережной части Херсонской области. Украинские войска нанесли удары по Алешкам, Казачьим Лагерям и Новой Каховке. В результате атаки погиб один мирный житель, два человека получили ранения.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ выпустили 26 артиллерийских снарядов по селу Наумовка в Белгородском районе, по селу Журавлевка — пять артиллерийских снарядов, по селу Устинка — два. По словам Гладкова, в селе Солнцевка с беспилотника был сброшен осколочный боеприпас. ВСУ также атаковали село Веселая Лопань с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор заявил, что под артиллерийский обстрел попало село Малиновка, зафиксировано 11 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи в селе Петровка, также осколками посечены крыша, фасад и ворота на одной из ферм в Майском сельском поселении. В Борисовском районе ВСУ обстреляли из миномета окраину хутора Климовое — установлено 12 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

Фото: МО Украины

«В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 24 минометных снаряда, по окраине хутора Киселев — 12, один из минометных снарядов прилетел в село — никто не пострадал, но есть повреждение окна в одном частном домовладении», написал Гладков.Губернатор отметил, что в Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино — зафиксировано 23 прилета. По окраине села Дроновка выпущен минометный снаряд, по окраине села Безымено — пять. ВСУ выпустили по окраине поселка Горьковский четыре минометных снаряда и атаковали с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Гладков сообщил, что в Краснояружском районе по окраине села Старолесье было выпущено восемь минометных снарядов, по окраине поселка Прилесье — пять артиллерийских снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка — зафиксировано восемь прилетов. По селу Середа и международному автомобильному пункту пропуска «Шебекино» было выпущено шесть и три минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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