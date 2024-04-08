Удар по ЗАЭС, жертвы в ДНР и на Белгородчине: как ВСУ атакуют РФ 8 апреля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотники атаковали Запорожскую АЭС, шестой энергоблок получил повреждения. Девушка погибла в результате атаки БПЛА на машину в Белгородской области. Дрон сбросил взрывное устройство на спиртзавод в Курской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Запорожская АЭС была атакована беспилотниками ВСУ

Накануне ВСУ с помощью дронов-камикадзе ударили по Запорожской АЭС. Один беспилотник упал в районе грузового порта, другой — рядом со столовой. Три человека получили ранения в результате атаки второго БПЛА.

Повреждения получил грузовик, привезший продукты в столовую. Также пострадал шестой энергоблок электростанции. За 20 минут до атаки на территории ЗАЭС находились эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Повреждение шестого энергоблока ЗАЭС не поставило под угрозу ядерную безопасность. <...> Но данное ЧП является серьезным инцидентом, способным подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — заявили в МАГАТЭ.

Киев удары по атомной электростанции отрицает. Как заявил представитель военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, ВСУ «не причастны ни к каким вооруженным провокациям на территории ЗАЭС».

Кроме того, украинские войска обстреляли города Пологи и Каменку-Днепровскую, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В первом случае повреждения получили четыре трансформатора и три электроподстанции, во втором — линия электропередачи.

ВСУ обстреляли жилые кварталы Каховки

7 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы города Каховки Запорожской области. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, один мирный житель пострадал, его госпитализировали.

Газопровод был поврежден в результате обстрела в Новой Каховке. А в Великолепетихском округе была повреждена электроподстанция, без света остались 1,3 тысячи жителей сел Малая Лепетиха и Дмитровка.

Девушка погибла при атаке дрона на машину в Белгородской области

Сирена ракетной опасности сработала в Белгородской области в районе трех часов дня. Спустя примерно час после этого средства ПВО сбили четыре украинских дрона на подлете к областному центру.

Обломками посекло вывеску и фасад коммерческого объекта в селе Шагаровка. Части БПЛА также упали на автомобиль, внутри которого находилась семья из шести человек. В результате погибла девушка.

Отец погибшей получил закрытую черепно-мозговую травму, мать находится в стрессовом состоянии. Еще один пострадавший (18-летний парень), а также двое детей тоже находятся в больнице с травмами головы.

Утром 8 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал молоковоз, который двигался по трассе между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского округа. Цистерна машины получила повреждения. Водитель не пострадал.

Женщина погибла, девочка получила ранения при обстрелах ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки был зафиксирован 21 случай ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 13 обстрелов на Донецком направлении и восемь — на Горловском. ВСУ выпустили 63 боеприпаса по региону. 17 жилых домов и пять инфраструктурных объектов (в том числе детский сад № 134 в Горловке) получили повреждения.

Женщина 1956 года рождения погибла в Макеевке. Шесть человек получили ранения, в их числе семилетняя девочка.

«В Советском районе Макеевки погибла женщина 1956 г. р. В Никитовском районе Горловки пострадала девочка 2017 г. р., ранены женщина 1976 г. р. и мужчина 1989 г. р. В Петровском районе Донецка ранения различной степени тяжести получили женщины 1986 и 1991 г. р.», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

БПЛА сбросил бомбу на спиртзавод под Курском

Бывший спиртзавод был атакован в Курской области. Предприятие расположено недалеко от села Гуево Суджанского района. Украинский беспилотник сбросил на его территории взрывное устройство в ночь на 8 апреля.

Пожар возник в одном из помещений в результате атаки. Он был оперативно ликвидирован. Никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Дроны совершили налет на Брянскую область

Украинская армия попыталась атаковать Брянскую область с помощью беспилотников. Средства ПВО сбили над регионом три БПЛА накануне во второй половине дня.

«Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над территориями Трубчевского и Суземского районов. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Село Курковичи Стародубского муниципального округа также было атаковано со стороны ВСУ. В населенном пункте было нарушено энергоснабжение. Никто из местных жителей не пострадал.

Беспилотник попытался атаковать Липецкую область

Накануне около 14:30 мск воздушную тревогу объявили в Липецкой области. Предупреждение действовало примерно полтора часа. В это время средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над регионом.

«БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе. <...> Пострадавших и разрушений нет», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

БПЛА упал на территории Ростовской области

Беспилотник самолетного типа рухнул на территории поселка Матвеев Курган Ростовской области. Об этом накануне сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сегодня днем в поселке Матвеев Курган произошло падение БПЛА самолетного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено», — говорилось в сообщении.

Воронежцев предупредили об опасности атаки БПЛА

Предупреждение об опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области накануне около 16:30 мск. Оно действовало примерно час. Информации об атаках беспилотников, работе системы ПВО и последствиях на земле не поступало.

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