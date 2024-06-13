Удар по пожарным, раненый в Каховке: как ВСУ атакуют РФ 13 июня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» на боевом дежурстве

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Средства ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ над Ярославской и Владимирской областями. Бригада пожарных попала под обстрел во время тушения возгорания в Донецке. Сотрудник общественной приемной пострадал при ударе по общественной приемной в Каховке. Обломки сбитого украинского БПЛА обнаружили в лесу в Калужской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Четыре БПЛА сбили над Ярославской и Владимирской областями

Минувшей ночью украинские войска предприняли несколько попыток совершить террористические атаки на территории России с применением беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сбитые над регионом дроны направлялись в сторону областного центра. По его словам, падение обломков не привело к разрушениям и пострадавшим.

Во Владимирской области БПЛА был сбит над Юрьев-Польским районом, сообщили в правительстве региона. Там заверили, что никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

Фото: МО Украины

ВСУ ударили по бригаде пожарных в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 27 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 18 обстрелов на Донецком направлении и девять — на Горловском. ВСУ выпустили 81 боеприпас по региону. Несколько беспилотников сбросили боеприпасы в областном центре и Горловке.

Два жилых дома, три легковых автомобиля и пожарная машина получили повреждения. Четыре мирных жителя погибли. Еще семь человек получили ранения, четверо из них — сотрудники МЧС, которые в момент обстрела тушили возгорание сухой травы в Петровском районе Донецка.

«При исполнении служебных обязанностей пострадали четверо сотрудников МЧС России — двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, двое — с контузиями тяжелой степени», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Глава Белгородской области сообщил о двух пострадавших при атаках ВСУ

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере два раза. По данным Минобороны РФ, два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены в течение дня.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ наносили удары артиллерией и дронами по населенным пунктам Шебекино, Прилесье, Головчино, Совхозный и Безымено. В результате прилетов в Грайворонском городском округе без света временно остались Антоновка, Головчино, Луговка и хутор Масычево.

В Головчино при атаке БПЛА пострадал мирный житель. У мужчины диагностировали осколочное ранение ноги. Его госпитализировали. В Прилесье под обстрелом оказались жилые дома, Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Никто не пострадал.

Город Шебекино находился под огнем несколько раз. ВСУ били по нему в том числе кассетными боеприпасами. Пострадала мирная жительница. Ее госпитализировали с осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки. Девять автомобилей, четыре частных и два многоквартирных дома получили повреждения.

Министерство обороны России не комментировало сообщения Гладкова о последствиях ударов украинских войск по Белгородской области.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Глава Курской области сообщил о проблемах со светом после налета дронов

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Гуево, Горналь, Елизаветовка и Гордеевка, а также слободу Заолешенку, поселок Теткино и одноименный пункт пропуска. Местные жители не пострадали.

Тем временем беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали Медвежье, Горналь, Теткино и пункт пропуска «Крупец». Обошлось без жертв и пострадавших. Газовое и электрическое оборудование оказалось повреждено из-за прилета дронов в селе Горналь. Без света остались сам населенный пункт, а также Гончаровка, Куриловка и Заолешенка.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах по Курской области и их последствиях.

Сальдо сообщил об ударе по общественной приемной в Каховке

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли гражданскую инфраструктуру Каховки в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, удар пришелся по общественной приемной администрации Каховского муниципального округа. Сотрудник учреждения пострадал.

«Также киевские боевики обстреляли электроподстанцию в Каховке, в связи с чем часть города, села Любимовка, Коробки, Малая Каховка остались без света. Ведутся ремонтно-восстановительные работы», — добавил губернатор.

Официального подтверждения этой информации от Минобороны не поступало.

Фото: МО Украины

Стало известно об обнаружении обломков сбитого БПЛА под Калугой

Обломки ранее сбитого украинского беспилотника были найдены в лесу в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. Он призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов в случае их обнаружения и сразу вызывать экстренные службы.

«Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа», — написал губернатор в Telegram-канале.

Министерство обороны не комментировало эту информацию.

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