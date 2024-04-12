Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись атакам украинской армии. Беспилотник ВСУ ударил по территории горно-обогатительного комбината в Курской области. Один человек погиб и еще четверо пострадали при обстреле села в Херсонской области. Сотрудники ФСБ задержали двух калининградцев по подозрению в создании диверсионного сообщества. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.
Четыре БПЛА были сбиты в Новошахтинске Ростовской области
В ночь на 12 апреля в Новошахтинске Ростовской области действовало предупреждение об атаке БПЛА.
«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника», — сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Информацию об атаке дронов подтвердило Минобороны РФ. По предварительным данным, обошлось без разрушений, никто из мирных жителей не пострадал.
ВСУ атаковали Брянскую область артиллерией и беспилотниками
Накануне Вооруженные силы Украины четырежды попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников. Три БПЛА были сбиты средствами ПВО в период с 09:00 до 17:40 11 апреля, еще один — в ночь на 12 апреля.
Около полудня 11 апреля украинские войска обстреляли из артиллерии село Демьянки Стародубского муниципального округа. Четыре частных жилых дома и несколько хозпостроек получили повреждения. Местные жители не пострадали.
Дроны ВСУ пытались ударить по Михайловскому ГОК
Накануне беспилотники ВСУ попытались атаковать Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, на парковке личного транспорта у входа на предприятие получили повреждения несколько автомобилей. Никто из людей не пострадал.
12 апреля около половины девятого утра опасность атаки БПЛА объявили в Курской области. Средства ПВО были переведены в режим готовности.
Украинский БПЛА был сбит над Липецкой областью
Накануне Минобороны РФ сообщило о подавлении украинского беспилотника над Липецкой областью в ночь на 11 апреля. Дрон влетел в строящийся терапевтический корпус центральной районной больницы в селе Добром. Никто не пострадал.
Telegram-канал Mash сообщил, что БПЛА собирался атаковать международный аэропорт Липецк. Предположительно, он был запущен из Сумской области Украины. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.
Шесть человек пострадали в результате налета дронов на ДНР
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 23 случая ведения огня со стороны ВСУ.
Украинские войска совершили 14 обстрелов на Донецком направлении, восемь — на Горловском и один — на Ясиноватском. ВСУ выпустили 71 боеприпас по региону. Дрон-камикадзе влетел в многоквартирный дом на улице Абакумова в областном центре, в результате чего произошел пожар.
В Ясиноватском районе беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на пассажирский автобус. Пострадали пять человек, в том числе девочка 2006 года рождения. Еще один дрон сбросил боеприпас в поселке Старомихайловка. Мужчина 1946 года рождения получил ранение.
Один человек погиб при ударе ВСУ по селу в Херсонской области
Накануне ВСУ обстреляли село Раздольное в Каховском муниципальном округе Херсонской области. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения и были госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. При обстреле были повреждены здания почты и Раздольненского территориального управления.
В Голопристанском и Алешкинском округах вспыхнули лесные пожары в результате прилета снарядов. Их общая площадь превысила 240 гектаров.
Двух калининградцев заподозрили в организации диверсионной группы
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Калининградской области 2001 и 2002 годов рождения. Их подозревают в создании диверсионного сообщества и участии в нем. По данным ведомства, молодые люди действовали по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Они были заключены под стражу.
Как сообщает ФСБ, подозреваемые планировали совершить поджоги объектов транспортной инфраструктуры в различных регионах России. В их отношении возбуждено уголовное дело.
Дрон влетел в КамАЗ в Белгородской области
Накануне днем ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Три частных жилых дома и две хозпостройки получили повреждения. Местные жители не пострадали.
11 апреля около 17:40 над регионом был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Впоследствии губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на КамАЗ в селе Кукуевка Валуйского городского округа. В результате удара грузовик загорелся, водитель не пострадал.
12 апреля еще пять беспилотников попытались атаковать Белгородскую область. Они были сбиты средствами ПВО. Как пишут местные Telegram-каналы, один из дронов влетел в здание в районе парка Памяти в Белгороде. В Минобороны не комментировали эту информацию.
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