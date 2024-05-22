Удар по пассажирскому поезду, БПЛА над Брянском: как ВСУ атакуют РФ 22 мая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Атака пассажирского поезда в представлении ИИ

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. БПЛА врезался в электропоезд под Белгородом. В Брянской области беспилотники атаковали два автомобиля, принадлежащие сельхозпредприятию. Мирный житель погиб в результате обстрела села Беленького в Белгородской области, еще один мужчина был убит в Донецке. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Один человек погиб и четверо пострадали при атаках на Донецк

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 35 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 21 обстрел на Горловском направлении и 14 — на Донецком. ВСУ выпустили 109 боеприпасов по региону. В частности, Киев бил по Макеевке фугасными ракетами JROF-M с увеличенной дальностью.

Девять жилых домов, три инфраструктурных объекта, два автомобиля и городской автобус получили повреждения. Один мирный житель погиб, еще четверо пострадали.

«При обстреле со стороны ВФУ Петровского района Донецка погиб мужчина 1961 г. р., ранена женщина 1948 г. р.», — сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин.

Петровский район областного центра был также атакован беспилотниками. В результате налета пострадали 22-летний молодой человек и мужчина 1964 года рождения — водитель автобуса № 42, который находился у остановки «Трест». При обстреле Кировского района был ранен местный житель 1982 года рождения.

Губернатор сообщил об ударе БПЛА по поезду под Белгородом

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере три раза. По данным Минобороны РФ, пять беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО в течение дня. Еще три БПЛА и шесть реактивных снарядов РСЗО «Град» были сбиты над регионом ночью и утром 22 мая.

Украинские дроны-камикадзе атаковали села Зозули и Грузское в Борисовском районе. Два частных жилых дома, легковой автомобиль и ассенизаторская машина получили повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Прилеты дронов были также зафиксированы в Муроме, Ржевке, Красном и Долгом.

БПЛА влетел в двигавшийся по дороге автомобиль между селами Устинка и Ясные Зори. Произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина, находившаяся за рулем. Она обратилась в городскую больницу Белгорода.

В ночь на 22 мая система ПВО работала в Старом Осколе, заявил Гладков. Был сбит беспилотник самолетного типа. Два частных дома и автомобиль получили повреждения. Местные жители не пострадали.

Утром 22 мая украинский дрон ударил по электропоезду на участке железной дороги Белгород — Наумовка. По словам губернатора, пассажиров внутри состава не было, никто не пострадал. Часть пути и контактная сеть получили повреждения, из-за чего движение поездов было временно приостановлено. Минобороны России не комментировало информацию об атаке на поезд.

Утром 22 мая средства ПВО работали в Шебекинском городском округе и в Борисовском районе. Два человека пострадали в результате обстрелов ВСУ. Житель села Беленького погиб, получив множественные осколочные ранения. Жилые и производственные объекты получили повреждения.

Средства ПВО сбили украинский дрон над Калужской областью

В ночь на 22 мая ВСУ попытались атаковать Калужскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Он был сбит средствами ПВО над территорией Дзержинского района, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал он в своем Telegram-канале.

Министерство обороны РФ подтвердило информацию об атаке БПЛА на Калужскую область.

Богомаз сообщил о налете дронов на два автомобиля под Брянском

Накануне ВСУ нанесли целенаправленный удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, дроны-камикадзе атаковали два автомобиля местного сельхозпредприятия. Минобороны не комментировало эту информацию.

«Пострадавших нет. В результате совершенной атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй частично поврежден. Также частично повреждены два домовладения», — отметил чиновник.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроме того, накануне был уничтожен дрон над Навлинским районом. По данным Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа сбили средства ПВО.

Утром 22 мая губернатор сообщил еще об одной попытке ВСУ атаковать Навлинский район с помощью БПЛА. Дрон был сбит средствами ПВО, никто не пострадал. Российское военное ведомство не комментировало эту информацию.

Балицкий сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Васильевки

В ночь на 21 мая украинская армия обстреляла город Васильевка в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, один человек погиб. Минобороны не комментировало это сообщение.

«От осколочного ранения погиб житель Васильевки — мужчина 1957 года рождения. Частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Часов Яр, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 22 мая

Депутат Рады обвинила командование ВСУ в «уничтожении шансов на победу»

Путин предупредил о росте числа участников СВО во власти

Песков: Киев понимает, что восстановление поставок не изменит положение ВСУ