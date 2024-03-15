Удар по детям в ДНР, украинский агент в Москве: как ВСУ атакуют РФ 15 марта

Фото: МО Украины

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Агента украинских спецслужб задержали в Москве, он запускал БПЛА, чтобы запутать столичную систему ПВО. Дети погибли в результате удара по жилому дому в Донецке. Бой с диверсантами в Белгородской области продолжался целый день. Четыре дрона попытались атаковать Калужскую область. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Дети погибли при обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за сутки 14 марта было зафиксировано пять случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили четыре обстрела на Горловском направлении и один — на Донецком. ВСУ выпустили 16 боеприпасов по региону. Обошлось без последствий на земле.

В ночь на 15 марта украинские войска обстреляли Петровский район областного центра. Один из снарядов попал в частный жилой дом, произошел пожар, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, погибло трое детей — девушка 2007 г. р., девочка 2021 г. р. и мальчик 2014 г. р.», — написал он в Telegram-канале.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что инцидент произошел около четырех утра. По его словам, погибли двое, а не трое детей.

Украинский агент путал ПВО ложными целями в Москве

Сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину, который собирал и запускал БПЛА у объектов Минобороны, чтобы запутать системы ПВО. Установлено, что он по собственной инициативе вступил в контакт с украинскими спецслужбами и одной из террористических организаций.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Он дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые использовал для изготовления дронов.

ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области

Накануне украинская армия обстреляла Каховский район Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Один из снарядов попал в частный жилой дом. Никто не пострадал.

Под огнем также оказалась Каховская центральная районная больница. В результате здание скорой помощи и гараж получили повреждения. Мирные жители не пострадали.

Дрон-камикадзе влетел в подъезд жилого дома на улице Победы в Новой Каховке. Пострадали межэтажные перекрытия. Жертв и раненых среди мирного населения нет.

«Сегодня враг особо остервенело обстреливает гражданскую инфраструктуру 15-километровой зоны. <...> Киевский режим от бессилия пытается дестабилизировать обстановку в регионе, но у него ничего не выйдет», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

ВСУ сбросили взрывчатку на территории Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство вблизи баков с дизельным топливом на территории Запорожской АЭС. В пресс-службе электростанции заявили, что попадание в топливохранилище «могло бы привести к печальным последствиям», и назвали подобные атаки недопустимыми.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«Буквально на днях на станции прошла ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями подобных атак», — отметили в пресс-службе ЗАЭС.

Бой с диверсантами продолжался весь день в Белгородской области

Накануне утром украинские диверсанты в очередной раз попытались вторгнуться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. Как утверждает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО», ДРГ состояла примерно из 30 человек. Российские военнослужащие уничтожили у границы 12 диверсантов и две машины Bradley.

Российское военное ведомство привело другие данные. ВС РФ ударами авиации и артиллерии ликвидировали до 195 бойцов ВСУ и больше десятка единиц военной техники, в том числе пять танков, в районе Сподарюшино.

Бои шли и под селом Козинка. По словам военкора Александра Коца, украинский десант был высажен там на трех вертолетах. Спецназ ВСУ должен был создать условия для продвижения основных сил в сторону Грайворона, считает журналист.

Минобороны РФ заявило, что российские военные предотвратили прорыв ВСУ на территорию Белгородской области в районе Козинки. По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», бои у населенных пунктов продолжались до вечера. Губернатор Вячеслав Гладков позже уточнил, что «на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами».

Также ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты региона из артиллерии. К концу дня 14 марта в Белгородской области зафиксировали 208 прилетов ракет и 23 удара БПЛА. 19 жителей региона получили ранения, еще двое погибли. На фоне обстрелов жители Грайворона начали временно покидать город, утверждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Средства ПВО трижды работали в Орловской области

Накануне украинская армия трижды пыталась атаковать беспилотниками Орловскую область. Российские средства ПВО сбили по одному БПЛА в 13:20, 16:00 и 17:00 мск. По словам губернатора Андрея Клычкова, обошлось без последствий на земле.

«Противник пытается наносить удары по мирному населению. Мы все хорошо понимаем, для чего это делается: чтобы посеять панику и расколоть наше единство. Я уверен, что у них ничего не получится!» — написал чиновник в Telegram-канале.

Четыре БПЛА были подавлены над Калужской областью

В ночь на 15 марта четыре украинских беспилотника были подавлены средствами ПВО над Дзержинским районом Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. Минобороны РФ подтвердило информацию об атаке. По словам губернатора, разрушений не зафиксировано, люди не пострадали.

ВСУ обстреляли Гоголевку в Курской области

Опасность атаки БПЛА несколько раз объявляли в Курской области за последние сутки. Средства ПВО работали в регионе. При этом губернатор Роман Старовойт не приводил каких-либо данных об уничтожении дронов.

Утром 15 марта ВСУ обстреляли село Гоголевка Суджанского района. Три жилых дома получили повреждения, снарядом перебило газовую трубу. Никто из мирных жителей не пострадал.

Два дрона попытались атаковать Липецкую область

15 марта около 07:43 мск режим воздушной опасности был введен в Липецкой области. Несколько БПЛА были замечены на подлете к региону. Отбой тревоги объявили около 08:18 мск.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в это время в Становлянском округе подавили два дрона. Они упали на безопасном расстоянии от домов. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В Воронежской области дважды вводили режим опасности атаки БПЛА

За прошедшие сутки власти Воронежской области дважды вводили режим опасности атаки БПЛА на регион. Первый раз — около 15:37 мск. Он продлился до шести вечера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй раз предупреждение ввели около 22:00 мск. Оно действовало до половины седьмого утра. Информации о работе средств ПВО или ударах дронов при этом не поступало.

ВСУ обстреляли два села в Брянской области

Днем 14 марта армия Украины обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. В результате один жилой дом получил повреждения, населенный пункт частично остался без энергоснабжения, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Вечером того же дня под огнем оказалось село Соловьевка Климовского района. По словам губернатора, коммунальный объект, несколько жилых домов и хозпостроек, а также здание школы получили повреждения. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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