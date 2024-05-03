Удар по детскому центру, шпионки на Херсонщине: как ВСУ атакуют РФ 3 мая

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Два беспилотника попытались атаковать Крым и были сбиты средствами ПВО. Более десяти дронов совершили налет на Белгородскую область. Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР двух гражданок Украины по подозрению в шпионаже. Центр детского творчества получил повреждения при обстреле Донецка. Мирный житель погиб в результате удара дрона по машине в Херсонской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

БПЛА попытались атаковать Крым и Белгородскую область

Шесть украинских беспилотников попытались атаковать территории Крыма и Белгородской области в ночь на 3 мая. По данным Минобороны РФ, все они были сбиты или подавлены средствами ПВО.

«Уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении ведомства.

Еще один дрон ВСУ был сбит в районе Крыма накануне вечером, сообщило Минобороны. В это время движение по Крымскому мосту было временно приостановлено.

Девять дронов сбили над Белгородской областью

Накануне украинские БПЛА весь день пытались атаковать Белгородскую область. По данным Минобороны РФ, средства ПВО работали около 10:30, 11:25, 14:50, 15:10, 17:20 и 19:20, а также в интервале с 16:40 до 17:05. В общей сложности девять БПЛА были сбиты над регионом.

FPV-дрон атаковал пассажирский автобус коммерческого предприятия в селе Вознесеновка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Внутри находились два пассажира и водитель. В результате атаки пострадал один человек. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и ушиб правой руки.

Еще один беспилотник атаковал легковой автомобиль, припаркованный возле магазина в Вознесеновке. В результате атаки пострадал мирный житель. Мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей был госпитализирован.

Накануне Гладков также сообщил об ударе БПЛА по территории газозаправочной станции (АГЗС) в городе Шебекино. В результате загорелся резервуар для хранения газа. В момент атаки на АГЗС находилась одна сотрудница. Она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала.

Старовойт сообщил об обстреле восьми населенных пунктов под Курском

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли восемь населенных пунктов Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram, что прилеты зафиксировали в селах Гордеевка, Гуево, Горналь и Искра, в хуторе Заря, деревне Елизаветовке, поселках Краснооктябрьский и Новый Путь.

По словам главы региона, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в поселке Теткино. Еще несколько дронов были обезврежены средствами РЭБ при попытках атаковать села Бегоща, Гордеевка, Горналь и Дроновка, деревню Внезапное и поселок Новый Путь.

Никто из мирных жителей в результате ударов ВСУ не пострадал.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаках на Курскую область.

В ЛНР задержаны две украинки по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике гражданку Украины, которую подозревают в шпионаже в пользу Киева. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства, женщина собирала сведения о дислокации подразделений ВС РФ и передавала их украинским военным по телефону.

Согласно данным следствия, украинка проживала в поселке Троицкое. Она призналась в том, что осуществляла сбор и передачу данных в период с марта по май 2023 года. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Накануне стало известно о задержании сотрудниками ФСБ еще одной гражданки Украины. В спецслужбе сообщили, что жительница города Антрацита собирала и передавала Киеву сведения не только о дислокации подразделений российской армии, но и о местах массового скопления мирных жителей.

Детский центр попал под обстрел в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 29 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 17 обстрелов на Горловском направлении и 12 — на Донецком. ВСУ выпустили 86 боеприпасов по региону. Три жилых дома и два автомобиля получили повреждения. Кроме того, получило повреждения здание центра детского творчества на улице Бирюзова в областном центре.

Сальдо сообщил о гибели человека при ударе по машине в Херсонской области

Украинская армия обстреляла автомобиль с мирными жителями в селе Казачьи Лагеря в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, погиб один человек. Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке на автомобиль.

«Погиб один человек, еще одна местная жительница получила осколочные ранения. В Голопристанском округе террористические удары противника привели к двум лесным пожарам площадью 2 га», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

SHOT сообщил о задержании поджигателя сотовой вышки в Ивановской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ивановской области был задержан 18-летний местный житель, которого заподозрили в поджоге вышки сотовой связи за деньги. Российские власти не комментировали эту информацию.

По данным канала, несколько дней назад с подозреваемым связался через мессенджер неизвестный и пообещал заплатить ему 350 тысяч рублей, если он подожжет базовую станцию в деревне Жуково. В ночь на 1 мая юноша устроил пожар. Вечером того же дня его задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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