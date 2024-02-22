Удар по больнице в ДНР, шпионы на Херсонщине: как ВСУ атакуют РФ 22 февраля

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Донецк. Последствия обстрела больницы имени Калинина со стороны ВСУ

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Херсонской области раскрыли разведдеятельность «Британского совета» в пользу Киева. В Донецке в результате обстрела пострадали две сотрудницы местной больницы. В Белгородской области зафиксировали 27 артиллерийских прилетов, обошлось без последствий. Над Ростовской областью сбили переоборудованную ракету С-200. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Работавших на Киев британских шпионов поймали в Херсонской области

Силовики вскрыли разведдеятельность британской правительственной организации «Британский совет» (British Council) на территории Херсонской области. По данным ФСБ, организация осуществляла шпионаж в пользу Киева, собирая разведданные через украинских беженцев.

В частности, в Новой Маячке «Британский совет» завербовал местного жителя. Однако позже мужчина осознал, что его «втягивают в преступную деятельность», поэтому он обратился в правоохранительные органы и стал их информатором.

«Попавший под дистанционное влияние „Британского совета“ херсонец сам сообщил об этом правоохранительным органам. Островных ищеек поймали за длинные торчащие уши, что, уверен, им очень неприятно. Наши спецслужбы держат развитие ситуации на контроле», — прокомментировал ситуацию губернатор региона Владимир Сальдо.

Фото: НАК

Две сотрудницы донецкой больницы пострадали при обстреле

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки был зафиксирован 51 факт ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 10).

На Горловском направлении украинские войска совершили 37 обстрелов, на Донецком — 11, а на Ясиноватском — три. Украинские войска выпустили по региону 181 боеприпас. Повреждения получили три жилых и три инфраструктурных объекта. В Горловке обесточены оказались 10 тепловых пунктов.

Один из снарядов прилетел по Республиканской клинической больнице имени Калинина на проспекте Ильича в Донецке. В результате пострадали две сотрудницы лаборатории 1965 и 1985 года рождения.

Ракету С-200 сбили над Ростовской областью

В ночь на 22 февраля ВСУ попытались атаковать Ростовскую область переоборудованной ракетой комплекса С-200. Ее удалось сбить средствами ПВО.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как уточнил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

В Лобне готовили теракт против силовика

В минувший понедельник, 19 февраля, в Лобне предотвратили теракт. Неизвестный заложил взрывное устройство в автомобиль Skoda Yeti, припаркованный возле здания Росреестра. Прибывшие на место силовики отвели людей на безопасное расстояние, после чего взорвали бомбу.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали человека, подозреваемого в попытке теракта. Им оказался житель Ярославля, который действовал по заданию украинских спецслужб. Закладывая взрывчатку, он собирался подорвать сотрудника правоохранительных органов.

Беспилотник попытался атаковать Брянскую область

Украинский беспилотник сбили над Клинцовским районом Брянской области в ночь на 22 февраля. Как заверил губернатор Александр Богомаз, обошлось без последствий на земле.

«Сегодня ночью <...> дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

По Белогородской области выпустили 27 снарядов

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 27 снарядов. Под обстрелы попали Журавлевка (22 прилета), Новая Таволжанка (два прилета) и хутор Панков (три прилета). Обошлось без последствий на земле.

Село Старый Хутор атаковал дрон-камикадзе. В результате повреждения получил один частный дом. Тем временем Цаповку попытался атаковать беспилотник со взрывным устройством, но его удалось посадить, заряд не сдетонировал.

На хуторе Михайловка обнаружили некий взрывоопасный предмет. На место отправили специалистов для его ликвидации.

ВСУ обстреляли Запорожскую область из артиллерии

21 февраля украинские войска обстреливали населенные пункты Запорожской области из артиллерии. По данным Telegram-канала WarGonzo, под огнем находились Копани, Новопрокоповка и Вербовое. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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